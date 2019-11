Lo que está en juego en la jornada del martes en la Liga de Campeones

Manchester City, Tottenham y Real Madrid buscan el martes la clasificación para los octavos de la Champions, objetivo más abordable para los dos clubes ingleses, ante Shakhtar y Olympiakos, que para el gigante español, que recibe al PSG con ánimo

de venganza tras perder 3-0 en la ida.

Liderado por Ángel Di María e Idrissa Gueye, el PSG dio un revolcón al Real Madrid

de Zinedine Zidane en la primera jornada de la actual Champions. Después el campeón francés se ha clasificado sin problemas, mientras que el gigante blanco ha conseguido mejorar su rendimiento, aunque todavía no tiene billete a octavos.



Una victoria con aires de revancha le permitiría conseguir su pase para la primavera europea. Un empate o una derrota también podría meterle en octavos, siempre que el Brujas no gane al Galatasaray en el otro partido de la llave.



"Estamos mejor (que en septiembre). Tuvimos un partido complicado en París, pero es pasado", dijo el sábado el técnico del Real Madrid Zidane, tras la victoria liguera sobre la Real Sociedad 3-1.



En la lucha por la primera plaza del grupo A, el PSG suma 12 puntos, 5 más que el Real Madrid, por lo que un empate le sirve para asegurar el puesto de honor antes de la disputa de la última jornada de la fase de grupos. También el martes el campeón inglés Manchester City solo necesita un empate contra el Shakhtar Donetsk para cumplir el 'mínimo' de jugar los octavos.



Mourinho regresa a Europa



Los jugadores dirigidos por Pep Guardiola además se asegurarían el primer puesto del grupo C si ganan en su estadio. En la llave B, el Bayern Múnich, de la mano de su técnico interino 'Hansi' Flick, también busca la primera plaza, que otorga a priori un mejor sorteo de octavos, en su desplazamiento a Belgrado para jugar contra el Estrella Roja.



Además el Tottenham, en el regreso a la Champions de su ilustre nuevo entrenador Jose Mourinho, estaría en octavos en caso de victoria en casa ante el Olympiakos, o si empata y el Estrella Roja no derrota al Bayern Múnich.



Finalmente en la llave D el choque estelar entre la Juventus y el Atlético tendrá más en juego para los madrileños.



El equipo de Cristiano Ronaldo ya está clasificado, mientras que la tropa dirigida por Diego Simeone lo será si gana. En el otro partido de la llave se enfrentan Lokomotiv Moscú y Bayer Leverkusen, que apuran sus opciones de ser segundos.



AFP