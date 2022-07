Aunque las ligas europeas siguen en receso, y recién hasta ahora empezarán en forma los entrenamientos de los equipos, la próxima semana tendrá intensa actividad en el fútbol continental de América.



El Deportes Tolima tendrá un gran desafío, pues deberá darle vuelta al marcador contra el poderoso Flamengo de Brasil, que gano 0-1 la ida de octavos de final de la Copa Libertadores. Este partido será el miércoles 6 de julio a las 7:30 p. m., con TV de Star +.



En el mismo torneo, se resolverán las otras llaves, entre ellas la de Boca Juniors contra Corinthians, que será el martes 5 (7:30 p. m.). Mientras que la serie entre River Plate y Vélez Sarsfield será el miércoles, 7:30 p. m.



En la Copa Sudamericana habrá otro partido clave para Colombia, el del Deportivo Cali que visita al Melgar de Perú, luego del 0-0 en el partido de ida. Será el miércoles a las 7:30 p. m., con TV de Star +.



Además, en la Sudamericana habrá en la semana duelos como Inter vs. Colo-Colo y Libertad vs. Paranaense, ambos el martes a las 7:15 p. m.



El jueves, sigue la acción con Lanús vs. Independiente del Valle (5 p. m.) y Goianiense vs. Olimpia (7:15 p. m.)



Para los amantes del fútbol de la MLS, habrá partidos durante toda la semana, con TV de Star +. El lunes, 6:10 p. m.: Orlando City vs. DC United. 8:10 p. m. Colorado Rapids vs. Austin FC



8:10 p. m. FC Dallas vs. Miami CF . 9:40 p. m. LA Galaxy vs. Montreal

Copa América femenina

El próximo viernes se abre la Copa América femenina, que tendrá como sede a Colombia. Las selecciones continentales estarán en nuestro país en busca del título, en las sedes de Cali, Armenia y Bucaramanga, hasta el 30 de julio.



El torneo otorgará tres cupos directos y dos repechajes para la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2023, dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024, y otros tres para los Juegos Panamericanos de 2023.



Colombia se estrena el viernes 8 contra Paraguay. Ese mismo día, Bolivia enfrenta a Ecuador.



El sábado se juegan los primeros partidos del grupo B: Uruguay vs. Venezuela y Brasil vs. Argentina.

Arranca la Liga

El fútbol local también abre el telón la próxima semana, en el campeonato del segundo semestre, aunque los horarios están por confirmarse. La fecha se jugará así:



Fecha 1

Nacional vs Cortuluá

Unión Magdalena vs Once Caldas

Cali vs Jaguares

Millonarios vs Pasto

Pereira vs Alianza Petrolera

Envigado vs América

Equidad vs Santa Fe

Patriotas vs Junior

Tolima vs Medellín

Bucaramanga vs Águilas Doradas



