Fecha y hora de los partidazos de octavos de final de la Champions

Esta semana se jugarán cuatro grandes encuentros correspondientes a los octavos de final de la Uefa Champions League. Se trata de los primeros partidos de la ronda de ida de la competición de clubes más importante de Europa.



Actualmente son 16 equipos los que permanecen en la pelea por la ‘orejona’ y que esperan llegar a la final en el Estadio Olímpico de Atatürk, en Estambul (Turquía), escenario que será sede de la gran final.



Cabe recordar que el Estadio Olímpico de Atatürk iba a albergar la final de 2020 (cuyo campeón fue el Bayern Múnich), pero dada la emergencia global por la pandemia del coronavirus, no pudo ser así.

Martes 16 de febrero

Barcelona vs Paris Saint Germain - 3 p. m.



El encuentro más esperado del día será el enfrentamiento entre el Barcelona y el Paris Saint Germain, que podrá verse por ESPN. El conjunto blaugrana viene de una temporada que ha generado dudas, si bien ha cosechado buenos resultados en las últimas jornadas, lo que espera mantener.



Por su parte, los parisinos, que no contarán con Neymar por una lesión, esperan seguir con paso firme en su lucha por la Champions y así lograr la anhelada coronación europea.



RB Leipzig - Liverpool - 3 p. m.



El RB Leipzig, una de las grandes revelaciones europeas en los últimos años, busca seguir sorprendiendo en competiciones europeas al enfrentarse con el Liverpool, campeón de la edición 2019 de la Champions.



Los ingleses no pasan por su mejor momento de la temporada tras perder en línea sus últimos tres partidos en la Premier League. Los alemanes, en cambio, llegan con el ímpetu de haber sido semifinalistas el año anterior y estar segundos en la Bundlesliga.

Miércoles 17 de febrero

Sevilla vs Borussia Dortmund - 3 p. m.



Un duelo que promete estar lleno de emociones. Por un lado el Sevilla, vigente campeón de la Uefa Europa League, viene haciendo una gran campaña en la liga española y actualmente acumula nueve victorias seguidas.



Pero el Dortmund no es un rival a menospreciar, pese a no tener su mejor forma en Bundesliga. Los alemanes confían en pasar a cuartos de final con una fuerte artillería liderada por el noruego Erling Haaland.



Porto vs Juventus - 3 p. m.



En este último encuentro Juventus, sin Juan Guillermo Cuadrado por lesión, parte como favorito ante un Porto que cuenta con los colombianos Matheus Uribe y Luis Diaz.



