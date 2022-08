Kolejny alarm! Jakoś w 43 minucie mecz zostaje przerwany, oficjel UAF prosi o schowanie się do schronu, a jeden człowiek odpowiadający za mecz woła, by dograć te dwie minuty. Oficjel pozostaje nieugięty, wszyscy kierujemy się do schronu pic.twitter.com/E1MYwYE08b