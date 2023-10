Posponen partido de fútbol por miedo al eclipse: 'potencialmente peligroso'

La Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) informó este viernes que los partidos programados para este sábado eran pospuestos debido al eclipse solar anular.

El principal juego pospuesto fue el que enfrentaba a las selecciones de Puerto Rico y Guyana en la Concacaf Nation League.



"En representación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol, me gustaría expresar nuestra preocupación y compromiso con la seguridad de los participantes en las competiciones de fútbol que se llevarán a cabo durante el próximo eclipse solar este sábado 14 de octubre", dice la carta firmada por el secretario general Gabriel J. Ortiz.



"Como bien sabemos, los eclipses solares son eventos astronómicos extraordinarios y, al mismo tiempo, potencialmente peligrosos si no se toman las precauciones adecuadas. Nuestra organización se asegurará que los eventos que organizamos sean seguros para todos los participantes. Para garantizar la seguridad durante el próximo eclipse solar, estamos tomando medidas concretas para mitigar los riesgos asociados con la observación de un eclipse solar. La medida que hemos implementado es posponer el partido del horario de la 1:30 pm de este sábado", agrega el comunicado.



"Nuestro objetivo es asegurarnos de que todos los participantes disfruten de nuestros eventos en un ambiente seguro. Sin embargo, la seguridad es un esfuerzo conjunto y, por lo tanto, les instamos a que tomen las precauciones necesarias y sigan las recomendaciones proporcionadas para garantizar su propia seguridad", finaliza.



En todo caso, el partido de fútbol entre las selecciones se llevó a cabo posteriormente y terminó con victoria de Guyana 1-3.



Un antecedente data del año 77, cuando jugaban Pereira vs. Millos en la liga colombiana y el árbitro Mario Canessa suspendió el partido durante 4 minutos en medio de la oscuridad durante un eclipse.

Así se vivió el eclipse en Norte y Centroamérica

Imágenes del eclipse de sol en otras partes del mundo. Foto: Alejandra López- EL TIEMPO

Millones de espectadores en Estados Unidos, México y Centroamérica, con gafas especiales, telescopios y cámaras con filtros, disfrutaron este sábado, emocionados, del "anillo de fuego" que formó un eclipse anular de Sol, en su avance por el cielo del continente americano.



El fenómeno, también visible en Colombia y Brasil, congregó a multitudes en universidades, observatorios astronómicos, sitios arqueológicos de Honduras y México, como las majestuosas pirámides de Teotihuacán, en el Volcán Masaya en Nicaragua o en playas del Caribe de Costa Rica.



El fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra en su punto más lejano de nuestro planeta. Dado que está tan distante, no cubre por completo al Sol, lo que crea un efecto de "anillo de fuego" naranja.



En el transcurso de solo unas pocas horas, el "camino de la anularidad" más sorprendente atravesó ciudades del norte y del centro de América con fases de

eclipse parcial que duraron una o dos horas. En América Central se vio en algunas ciudades todos los países, a veces con dificultad por las nubes.



