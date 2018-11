¿Cómo le ha ido a Colombia en los mundiales juveniles femeninos?

A partir de este martes 13 de noviembre se empezará a jugar, en Uruguay, el Mundial Femenino Sub 17.



El torneo contará con la participación de 16 selecciones y entre ellas está la de Colombia, que buscará hacer un buen papel.

Colombia femenina en mundiales Sub 17

Por cuarta vez en 6 ediciones un equipo ‘tricolor’ Sub 17 femenino estará en un Mundial de la categoría.



Las otras tres ediciones en las que el país tuvo representación fueron en Nueva Zelanda 2008, Azerbaiyán 2012 y Costa Rica 2014. Al contrario, los dos certámenes a los que no se clasificó fueron Trinidad y Tobago 2010 y Jordania 2016.



Hasta ahora, el equipo femenino nacional Sub 17 no ha superado nunca la fase de grupos y de 9 partidos que ha disputado solo ha ganado uno: 4-0 a Azerbaiyán en 2012.



El resto de encuentros han sido 2 empates y 6 derrotas, con 9 goles a favor y 18 en contra.



La mejor posición fue en el 2012 (puesto 11) y la peor, en el 2014 (16).



Para este 2018, la ‘tricolor’ fue ubicada en el grupo D, junto con Corea del Sur, España y Canadá. El debut será el miércoles 14 contra las canadienses, la segunda fecha será el día 17 frente a las españolas y la fase de grupos se cerrará contra las coreanas, el 21.

La Selección Colombia femenina Sub 17 debutará este miércoles en el Mundial de Uruguay 2018. Foto: Archivo particular

Otras categorías

Aunque en la categoría en la que más mundiales ha jugado es la Sub 17, en la que mejor le ha ido es en la Sub 20.



El equipo femenino nacional solo ha disputado un mundial Sub 20 de 9 que se han realizado, pero ese le bastó para llegar hasta semifinales.



Fue en Alemania 2010 y en esa ocasión la ‘tricolor’ finalizó en la posición 4. Jugó 6 partidos: ganó 2, empató 1 y perdió 3, anotó 7 goles y recibió 6.

La mejor participación de una Selección Colombia femenina fue en el Mundial Sub 20 del 2010. En esa ocasión se ocupó la cuarta casilla. Foto: Tomado de @CAFemChile2018

En la categoría mayores, por su parte, el país ha jugado dos mundiales de 8: Alemania 2011 y Canadá 2015.



En el 2011 se quedó en primera ronda y en el 2015 llegó hasta octavos de final.



En total, la Selección femenina de mayores ha jugado 7 partidos: ganado 1, empatado 2 y perdido 4. Ha marcado 4 tantos y recibido 9.



ELTIEMPO.COM - APP