Alerta por posible baja en la Selección Colombia para la eliminatoria

La Selección Colombia conoció este viernes una mala noticia para el comienzo de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022.

A menos de un mes para el primer partido, contra Venezuela, el 27 de marzo, se confirmó la lesión del atacante Luis Díaz, del Porto de Portugal.



"Contrajo una rotura muscular en la parte posterior de su muslo derecho", comunicó el club.



El jugador se lesionó en el partido de la Liga de Europa contra Bayer Leverkusen. Aunque no se informa el tiempo de incapacidad, el jugador está en riesgo de no venir a la convocatoria de Carlos Queiroz para el inicio de la eliminatoria.



Díaz venía cumpliendo una gran temporada con su club y, además, se ha vuelto hombre habitual en los llamados de la Selección.



El tiempo de recuperación de este tipo de lesiones varía dependiendo del grado de la rotura, el cual no se conoce públicamente, puede ir desde una semana, si es leve, hasta los tres meses, si es grave.



DEPORTES