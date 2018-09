¡Regresa la Liga de Campeones! Así serán los partidos de esta semana

Desde esta semana el torneo que más despierta ilusión y pasión en los amantes del fútbol arrancará. La Liga de Campeones comenzará desde este martes y de inicio habrá grandes partidos para no perderse. Conozca a qué hora y por qué canal podrá ver estos encuentros.

Martes

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Barcelona vs. PSV

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Mónaco vs. Atlético de Madrid



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Schalke 04 vs. Porto



ESPN +

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Galatasaray vs. Lokomotiv



FOX SPORTS

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Inter de Milán vs. Tottenham

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Liverpool vs. París Saint Germain



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Estrella Roja vs. Nápoles



FOX SPORTS 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Brujas vs. Borussia Dortmund

Miércoles

ESPN

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Ajax vs. AEK de Atenas

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Benfica vs. Bayern Múnich



ESPN 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Valencia vs. Juventus



ESPN 3

11:50 a. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Shaktar Donetsk vs. Hoffenheim



FOX SPORTS

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Real Madrid vs. Roma



FOX SPORTS 2

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Manchester City vs. Lyon



FOX SPORTS 3

2 p. m.: FÚTBOL – Liga de Campeones: Young Boys vs. Manchester United



*Información suministrada por los canales. Cualquier cambio es responsabilidad de ellos o de su cableoperador.



