Escándalo en la Champions por comentario racista

El partido entre París Saint-Germain y Estambul Basaksehir, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, está suspendido a esta hora debido a que los dos equipos abandonaron el partido por un comentario racista.

En el minuto 13, el árbitro del partido, el rumano Ovidiu Hategan, expulsó a un integrante del cuerpo técnico del Basaksehir, quien se quejó de un comentario racista por parte del cuarto oficial, el también rumano Sebastian Coltescu.

🚨¡Drama en el parque de los príncipes!



Jugadores del Basaksehir y PSG se retiran de la cancha.



Al parecer el 4to árbitro habría hecho un comentario racista a un jugador de Estambul

El expulsado fue el camerunés Pierre Webo, quien jugó en Uruguay con Nacional y con Osasuna en España. Según Webo, el cuarto juez se refirió a un integrante de su equipo como "ese jugador negro", por lo cual el equipo turco decidió abandonar la cancha.



El cuarto árbitro, el también rumano Sebastian Coltescu asegura que no le ha llamado "negro" en el sentido despectivo, si no "chaval negro" (black guy). Pero la explicación no convence a los jugadores del conjunto turco, que reprochan al cuarto árbitro utilizar el color de la piel para identificar al jugador. "¿Por qué cuando te refieres a un blanco no le llamas el chaval blanco?", le reprochaban.



El cuarto árbitro se defendía asegurando que en su idioma la palabra "negro" no tiene connotaciones racistas. Frente al revuelo generado, y pese a la intervención del delegado de la UEFA, los jugadores de ambos equipos se dirigieron a los vestuarios.



"íEl cuarto árbitro ha dicho 'negro' delante de todo el mundo! Si el cuarto árbitro es apartado del partido, volveremos a jugar. Si sigue en la cancha, entonces el Basaksehir no volverá", declaró Göksel Gümüsdag al canal de la televisión turca TRT Sport.



El club turco fijó en su cuenta de Twitter un trino en el que muestra el logo de No al racismo.

La Uefa había anunciado que el partido se iba a reanudar a las 4 de la tarde, hora de Colombia. Sin embargo, posteriormente dijo que el juego quedaba suspendido y se esperan nuevas determinaciones.



Noticia en desarrollo.



