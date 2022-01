Niza, segundo clasificado de la Ligue 1, dio la sorpresa al eliminar al todopoderoso París SG (0-0, 6-5 en penales), este lunes en partido de los octavos de final de la Copa francesa disputado en el Parque de los Príncipes de la capital francesa.

Tras cumplirse los 90 minutos reglamentados sin goles, en la tanda de penales la joven promesa holandesa Xavi Simmons (18 años) erró su lanzamiento y dio la clasificación al Niza, que en cuartos se enfrentará al Marsella.

Messi volvió a utilizar la camiseta número 10



Sin sus estrellas latinoamericanas y con Kylian Mbappé comenzando desde el banquillo, Mauricio Pochettino alineó a Mauro Icardi y Julian Draxler como acompañantes de Lionel Messi en la punta del ataque.



Messi, además, aprovechó la regla de la Copa Francesa que obliga a los jugadores titulares a portar los dorsales del 1 al 11 para vestir la camiseta con el 10, el número con el que logró sus mayores éxitos en el Barcelona y Argentina.



En una primera parte de juego pobre y escasas ocasiones, Messi tuvo la ocasión más clara para adelantar a los parisinos, al controlar un pase de Verratti y enlazar un zurdazo que atajó Marcin Bulka (45).



El Niza también contó, unos minutos antes, con una ocasión para adelantarse, en una falta lejana lanzada por Amine Gouiri que detuvo Gianluigi Donnarumma (25). La segunda parte comenzó con dominio del Niza y dos grandes ocasiones, pero ni el holandés Justin Kluivert (48) ni Morgan Schneiderlin (69) acertaron a enviar la pelota a la red.



La salida a la cancha de Mbappé a falta de 25 minutos para el final dio algo más de mordiente al ataque parisino, aunque fueron dos jugadores de corte defensivo, Presnel Kimpembe y Leandro Paredes, los que más cerca estuvieron de marcar.



Un córner cabeceado por el central internacional francés lo sacó en la línea Hicham Boudaoui (71) y un disparo del mediocentro argentino desde 20 metros lo atajó Bulka (90+3) para forzar los penales (en estas rondas de la copa francesa no hay prórrogas).



Precisamente, Paredes falló su lanzamiento desde los once metros, pero el PSG evitó la eliminación ya que Andy Delort también erró para el Niza. Pero tras el fallo de Simmons en el 14º lanzamiento, el PSG ya no tenía margen para reaccionar y el Niza se llevó la clasificación a cuartos, donde se medirá al Marsella, según el sorteo realizado este mismo lunes, en lo que será el duelo más atractivo de la siguiente ronda.

Así sigue en marcha la Copa de Francia



En semifinales habrá un equipo de cuarta categoría, ya que los dos supervivientes del fútbol 'amateur', Bergerac y Versalles, quedaron emparejados en la misma eliminatoria. En los otros dos duelos se medirán equipos de la Ligue 1, Mónaco y Nantes, a equipos de la segunda división, Amiens y Bastia, respectivamente.



DEPORTES

Con AFP