El uruguayo Fede Valverde está en el centro de la polémica por haber golpeado, según los medios, al jugador del Villarreal Álex Baena, que afirmó en las redes haber sido atacado sin dar el nombre del internacional celeste, el sábado tras la victoria de su equipo 3-2 frente al Real Madrid.



"Muy triste por la agresión que he sufrido tras el partido y sorprendido por lo que se está diciendo sobre mi persona. Es totalmente falso que yo dijera eso", escribió en Twitter Baena en la madrugada del domingo.



Según informan a EFE fuentes del club blanco, el motivo de la agresión se debe a una desconsideración verbal de Baena, refiriéndose a un hijo de Fede Valverde tras los problemas de embarazo de su mujer.



"En el partido de Copa del Rey, Baena le pegó una patada a Fede y le dijo: 'llora ahora que tu hijo no va a nacer'. Eso quedó ahí, pero hoy le dijo otra cosa parecida y Fede se calentó. Por eso, le esperó en el párking... y le dijo que con la "familia no se metía". Y pasó lo que pasó", dijo una fuente cercana a Valverde al diario español Marca.

Por esos días, la mujer de Valverde, Mina Bonino, casi pierde el bebé que esperaba. Por fortuna para ella, el embarazo siguió por buen camino.

Federico Valverde anotó el primer gol del Real Madrid. Foto: Javier Soriano. AFP

Desahogo en redes

La propia Bonino salió a aclarar todo en las redes sociales. “¿Tengo que salir a dar yo explicaciones de cuando me dijeron que mi embarazo no podía continuar?”, comienza. “Nos callamos casi dos meses esperando los resultados para saber si podíamos continuar o no teniendo ya cinco meses de gestación”.



Luego, la pareja del uruguayo, que además es periodista deportiva, expresó: “El límite llega hasta el dolor de la otra persona y bastante tuve para que vengan a cuestionarme las fechas sobre la salud del hijo que espero. Y a pesar de todo, de corazón, no le deseo a nadie que tenga que pasar por una situación similar”.



El Villarreal emitió después un comunicado en el que informó que su jugador presentó una denuncia ante la policía y que el club le respalda.



"El futbolista del Villarreal CF, Álex Baena, sufrió anoche una agresión mientras se dirigía al autobús del equipo tras el partido disputado ante el Real Madrid CF en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante esta situación, el jugador ha decidido interponer la correspondiente denuncia al agresor ante la Policía Nacional", escribió el club amarillo.



