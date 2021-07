Revelan la conversación entre Messi y Neymar en la Copa América

Se conocieron nuevos detalles de la charla entre Lionel Messi y Neymar, tras la final de la Copa América que le ganó Argentina a Brasil.

(Le puede interesar: La canción brasileña que apoya a Messi y se burla de Neymar)



Tras el partido, Lionel Messi, Leandro Paredes y Neymar protagonizaron una charla que le dio la vuelta al mundo.



Fue el centrocampista del PSG, Leandro Paredes, el que reveló detalles de esta charla íntima. “Habíamos acordado cambiar nuestras camisetas al final del partido, pero no pudimos hacerlo”, dijo el argentino en TyC Sports.



"Yo estaba en el campo festejando y me fui a buscar el teléfono para hablar con mi familia. Tenía un mensaje de él (Neymar) diciendo que me estaba esperando afuera, así que fui a buscarlo”, continuó el jugador.

La verdad que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones FACEBOOK

TWITTER



En el túnel del estadio Maracaná, Messi se unió a los jugadores y posteriormente surgió la famosa charla entre los dos astros.



“La verdad que no hablamos de la final, hablamos de cómo estábamos, de cómo estaba la familia, de qué íbamos a hacer ahora en vacaciones”, dijo Paredes.



Añadió: “Más allá de las estrellas que son, la humildad que tienen de sentarse después de una final tan importante, y hablar de otras cosas, es increíble”.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-Vuelve la Liga: todo lo que debe saber de la primera jornada



-Giovanny Urshela dio positivo para covid-19



-Programación deportiva para este viernes 16 de julio