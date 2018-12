Paranaense vs. Junior, duelo entre un gran local y un buen visitante

El juego de vuelta de la final de la Copa Suramericana entre Atlético Paranaense y junior de Barranquilla pondrá en escena a un equipo brasileño que es contragolpeador y fuerte en casa, contra el colombiano, que es agresivo en ataque y buen visitante.

Durante esta edición de la Copa, Paranaense ha exhibido un juego de mucho orden táctico. Es un equipo acostumbrado a esperar y a encontrar los momentos justos para contragolpear. No solo de visitante, también de local. Es un equipo que en casa es difícil marcarle gol.



En casa derrotó a Peñarol (2-0), a Caracas (2-1), perdió con Bahía (0-1) pero clasificó por penaltis, y finalmente derrotó a Fuminense (2-0). Es decir que solo ha recibido dos goles en casa.



Paranaense, además, sabe presionar en campo contrario, se agrupa con rapidez y se lanza al ataque cuando recupera la pelota.



Tal como lo mostro en el juego de ida, en Barranquilla, es un equipo fuerte, que choca y que tiene un delantero peligroso como Pablo, autor del gol en la ida.



El técnico Julio Comesaña tiene bien estudiado el juego de local de los brasileños. "Paranaense normalmente maneja una estructura muy ben, estricto en lo táctico, cerquita entre líneas, no da muchos espacios. Se mueve en el 4-4-2 de buena forma. Los he visto tratar de presionar en campo contrario, pero por lo general después en la salida de los rivales lo he visto trabajando en zona 2, y cuando recupera, se agrupa bien y tiene salida muy rápida, y lanza contrataques no solo cortos ni medios, sino desde su campo".



Parananse no pierde en su casa por el torneo brasileño desde junio de este año, en un partido contra sao Paulo. Es un local fuerte.

Junior, un duro visitante

Junior ha dado ya varias muestras de su fortaleza jugando de visitante. Aunque perdió el primer partido de la Copa fuera de casa, contra Lanús (1-0), tuvo golpes de autoridad con un gran empate en su visita a Colón de Argentina (1-1) y su triunfo contra Santa Fe (0-2), que le dio el paso a la final. Además, perdió con Defensa y Justicia en suelo argentino, pero anotó gol, y con ese tanto clasificó a semifinal. Junior casi siempre anota de visita, porque tiene un ataque demoledor.



Su esquema suele ser similar jugando en casa o afuera. Se arma en un esquema 4-3-2-1 que pasa al 4-2-3-1. Su clave está en los hombres de la mitad, los recuperadores, que le dan equilibrio y una salida constante con pases largos, el volante creativo, que es Jarlan, de gran nivel, el extremo Luis Díaz, artillero del equipo, y por la banda izquierda el papel de ida y vuelta de James Sánchez.



El otro jugador clave es Teófilo Gutiérrez, que puede jugar de punta pero sin ser punta, porque es un jugador que organiza, que se asocia, que sale del área para generar juego.



De junior, lo que no se puede esperar, es que vaya a salir a defenderse. Su vocación es ofensiva y tiene los jugadores para agredir al rival. Además, se siente cómodo cuando su adversario, por la responsabilidad de jugar en casa, le deja espacios. Ahí puede ser letal.



