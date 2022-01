Paraguay y Uruguay no tienen otra opción que ir por el triunfo este jueves en Asunción si es que animan esperanzas de acudir a Catar-2022, y aún así deberán seguir apostando por la épica hasta el final del premundial sudamericano. Partido por Caracol Play a las 6 de la tarde.

En este partido clave para ambos por la decimoquinta fecha el clasificatorio, guaraníes y charrúas romperán lanzas en el estadio La Olla Monumental, en la capital paraguaya.



Penúltima en las posiciones con 13 puntos, la Albirroja no tiene otra opción que aprovechar la localía y ganar en su casa a la Celeste para seguir con vida.



Uruguay, séptimo en las posiciones con 16 puntos, llega para la brega con sus estrellas y nuevo técnico, Diego Alonso, un conocido de la afición paraguaya tras haber incursionado en los populares Olimpia y Guaraní.

Alonso se hizo cargo del seleccionado uruguayo tras ser cesado en noviembre pasado el veterano Oscar Tabárez, quien estuvo 15 años ininterrumpidos en su segunda etapa al frente de la Celeste, un récord mundial.



"Es una situación difícil pero mantenemos la ilusión de ir al mundial", dijo en un mensaje casi de protocolo dirigido a la afición el entrenador de los guaraníes, el argentino Guillermo Barros Schelotto, que admitió que Paraguay no solo depende de un triunfo sino también de los resultados de los demás partidos del clasificatorio.



Sin embargo, el panorama aparenta desolador, con cinco bajas, la última de ellas el volante Jesús Medina, al que su nuevo club, el CSKA de Moscú, no lo liberó para incorporarse a la selección.



El adiestrador descartó que tres de los llamados, Andrés Cubas (Nimes de Francia), Omar Alderete (Valencia de España) y Celso Ortiz (Monterrey de México) se hayan excusado de venir reportando lesión, debido a la comprometida situación en que se encuentra la Albirroja.



El central Roberto Fernández (Guaraní) también es baja por covid-19. En la conferencia de prensa previa al partido Barros Schelotto presentó a los periodistas al delantero promesa del fútbol paraguayo, Julio Enciso, de 17 años, del club Libertad, preanunciando que en el seleccionado habrá un proceso (su contrato es hasta el 2026) clasifique o no a Catar-2022.

¿Resignación?



Del partido dijo esperar que se llene el estadio y que lo importante será la actitud, "demostrar carácter y personalidad para ganar" por encima de cualquier sistema táctico. No obstante, aún con el permiso concedido por el Ministerio de Salud para permitir un aforo de 80 por ciento por la pandemia, para un estadio con capacidad para 43.000 espectadores, las boleterías registraron hasta el miércoles menos de 5.000 entradas vendidas.



Tal vez, una muestra de resignación del público paraguayo. En el campamento de la Celeste, la sola presencia de sus dos grandes ídolos, Luis Suarez y Edinson Cavani infunde un mejor clima en el debut de Alonso, aunque ambos no están en sus días de gloria.



"Tenemos jugadores para hacer un fútbol propositivo", dijo Alonso a los periodistas. "Trataremos de tener la iniciativa y no dársela al rival". "Vamos a demostrar en la cancha que queremos ir al mundial", manifestó con optimismo el volante Federico Valverde, del Real Madrid.



El encuentro será dirigido por el argentino Darío Herrera, secundado en las líneas por sus compatriotas Gabriel Chade y Facundo Rodríguez.



AFP