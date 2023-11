Ya lo pasado, pasado... (Meluk le cuenta)

El país del fútbol sigue levitando. Flota en el cielo que toca con las manos por la vibrante y frenética remontada del triunfo nunca antes logrado contra Brasil, el jueves pasado.

Pero cada día trae su afán. Hoy, el doblete de Luis Díaz, su celebración furibunda, el delirio del pueblo en éxtasis por su Selección, pues parece que hubiera ocurrido hace tanto, pero tanto, como se recuerdan los goles de Mina en Rusia o los de James en Brasil o el de Rincón ante Alemania...



(Lea también: Colombia vs. Paraguay: con toda la fe por otra victoria en la eliminatoria)



Cada día trae su afán. El de hoy es Paraguay, en Asunción. No es Brasil, que ya no importa. El reloj no camina para atrás. El presente es seguir sumando en la tabla de la eliminatoria mundialista, mantener el invicto, ganar más confianza y fortalecer modos y maneras.

Facebook Twitter Linkedin

Luis Díaz Foto: Vanexa Romero/ El Tiempo

La Selección tendrá dos cambios obligados en la defensa. Seguramente, Cuesta jugará por Dávinson –suspendido– y Borja, por Machado –lesionado–. Y se cuenta con el regreso de Arias, titular que cedió su lugar, por suspensión, a Carrascal.

El riesgo de enfrentar a Paraguay

Ahora, sí, ahora; hoy, en el presente urgente, Paraguay ofrece una resistencia similar a la que ofrecieron Chile y Ecuador como locales, a los que se les empató 0-0: equipos de poder similar.



(Además: Brasil y Argentina: dos gigantes heridos que necesitan de una victoria)



En el fútbol no existe una ‘ley de la transitividad’ que dicte que Colombia, como le ganó a Brasil, ya derrotó a Paraguay, al que falta que le digan que es el peor Paraguay de la historia porque acaba de cambiar de técnico y porque no tiene a su máxima figura: Miguel Almirón, por lesión.

Facebook Twitter Linkedin

Miguel Almirón Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Colombia debe cobrar este martes la moñona de la victoria contra Brasil: un triunfo hará que el triunfo contra Brasil tenga todavía más peso en la tabla. Paraguay, como Chile y Ecuador, es un rival mano a mano de Colombia. Hoy, como cantaba José José: “Ya lo pasado, pasado”.



Meluk le cuenta...



Gabriel Meluk

Editor de Deportes

@MelukLeCuenta