'Papu' Gómez se defiende tras dar positivo en dopaje: insólita explicación; video

Alejandro 'Papu' Gómez rompió su silencio este domingo tras la confirmación de un positivo por dopaje que le causó una suspensión de dos años. El campeón del mundo con Argentina usó sus redes sociales para dar su versión de este resultado adverso, que empaña su título en Catar 2022.



El jugador del Monza y la selección de Argentina utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar el positivo por dopaje del cual fue notificado en los últimos días.



"En primer lugar, confirmo que en el día de ayer me fue notificada resolución del Comité Sancionador Antidopaje de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte, por la cual se acuerda la suspensión de mi licencia federativa por un periodo de dos años", inició explicando el argentino.



El jugador argentino celebró junto a sus compañeros el triunfo en el mundial. Foto: Instagram: @papugomez_official

Según él, se trató de un hecho casi accidental que nunca tuvo la intención de mejorar su rendimiento deportivo: "Desde siempre, no solamente he cumplido estrictamente toda la normativa, sino que me he posicionado como un férreo defensor del deporte limpio y la deportividad, condenando y rechazando categóricamente toda forma de dopaje. Nunca he tenido ni tendré la intención de recurrir a una práctica prohibida", dijo.

🇦🇷 Papu Gómez dio positivo antes del Mundial y recibirá una fuerte sanción (dicen que no podrá jugar por 2 años)



Simplemente el Mundial más corrupto de la historia pic.twitter.com/c6jYBdQHbR — Gravesen (@GravesenFunado) October 20, 2023

Según él, una reacción casi inocente a un malestar menor produjo el positivo: "La presunta infracción tiene su origen en la presencia de terbutalina en mi organismo por haber recibido, por error y de forma accidental, involuntaria y no intencionada, una cuchara del jarabe de mi hijo pequeño, para el alivio de la tos. Conviene precisar que el uso terapéutico de la terbutalina está permitido para los deportistas profesionales y que en ningún caso mejora el rendimiento deportivo en el fútbol", dijo.



Gómez dijo que acudió a sus abogados por considerar que el proceso "no se habría realizado conforme a lo dispuesto en la normativa" y se mostró confiado y agradecido por el apoyo que ha recibido.



Recientemente fichado por el Monza, ahora no podrá contar mientras se surten los procesos de apelación a los que tiene derecho.

Alejandro 'Papu' Gómez sobre su retiro

El jugador de 35 años, que milita en el Monza de Italia, hizo un fuerte descargo en sus historias de Instagram, donde explicó que sigue entrenando y fue enfático en aclarar que esta resolución en su contra no significará su retiro.



"Fui sancionado por un control antidopaje, antes del Mundial, di positivo de terbutalina, una sustancia que está en un jarabe para la tos. Estoy triste y arrepentido", explicó el futbolista.



Y agregó: "Siempre traté de ser un ejemplo tanto dentro como fuera de la cancha y en mis 18 años de carrera pude cumplirlo. No me quiero retirar de esta manera, no quiero que termine así, creo que no me lo merezco. Lo que más deseo es volver a las canchas, entrenar con mis compañeros y jugar con el Monza, voy a seguir entrenando solo"

El descargo de Papu Gómez sobre la sanción.pic.twitter.com/wq9tRaj8Ij https://t.co/spJPwHsEkf — VarskySports (@VarskySports) October 22, 2023

