Papá de Shakira le habría pedido no más canciones para Piqué: tampoco hablar de él en entrevistas

Gerard Piqué y Shakira han protagonizado una 'guerra' mediática y se han quedado con las primeras páginas de la prensa española, luego de finalizar su matrimonio ras más de una década de amor que finalizó por las presuntas infidelidades del exjugador.

Todo el tema de Shakira y Piqué ha generado controversia en la farándula internacional, su relación es una montaña rusa tras la separación, las polémicas, comentarios, indirectas y los malentendidos hacen parte de una historia que terminó muy mal.

Shakira lanzó hace poco un nuevo disco musical. Foto:Instagram @shakira Compartir

Desde su separación, la cantante colombiana ha lanzado un arsenal de canciones contra su exmarido: destacan éxitos mundiales como 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53', 'Monotonía', 'TQG', 'El Jefe' y 'Última'.

Además, en su último álbum'Las mujeres ya no lloran', la barranquillera contó algunos detalles del tormento que vivió en sus últimos dos años viviendo con el exfutbolista del Barcelona.

William Mebarak frena a su hija

Sin embargo, todas estas indirectas podrían ser frenadas, tras la información revelada por El Nacional de Cataluña. Según comenta, el papá de Shakira, William Mebarak, le pidió a su hija dejar de componer canciones contra su exmarido por el bien de sus nietos, Milan y Sasha, quienes son producto del amor de Piqué y la cantante colombiana.

Shakira, Milan, Sasha, Piqué y Clara Chía Foto:Redes sociales Compartir

La petición es clara, la mujer de 47 años de edad debe dejar a un lado las diferencias y las tensiones que tiene con el Gerard. "Le pide que evite componer más canciones o dar entrevistas que ataquen al fundador de la Kings League", dice el medio.

La información va en línea co la última entrevista de Shakira, quien dijo en The Times que iba a intentar no volver a escribir sobre su tormentosa relación con el papá de sus hijos.

"Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él (Gerard Piqué). Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo", explicó la colombiana

Al parecer, el padre de Shakira habría sido operado de emergencia. Foto:Instagra,: @shakira Compartir

No es la primera vez que William Mebarak, de 92 años de edad, hace un pedido como estos. Según reveló El Nacional de Cataluña hace algunas semanas, el abuelo de Milan y Sasha habló con su exyerno y lo llamó para pedirle que bajara las tensiones con su hija, dejando de lado resentimientos, con el objetivo de que sus nietos crezcan con padres ejemplares.

“Consciente de que su salud se deteriora día a día debido a la hidrocefalia con presión normal diagnosticada desde mediados de 2022, William Mebarak ha formulado una petición final al padre de sus nietos. Ha solicitado al exfutbolista que deje atrás resentimientos pasados con su hija y que ambos intenten mejorar su relación por el bienestar de Milan y Sasha”, aseguró el medio español.

"William Mebarak posee una comprensión profunda de las dificultades que conlleva atravesar un divorcio, ya que él mismo se separó de su primera esposa, con quien tuvo 10 hijos, para formalizar su relación con Nidia Ripoll, la madre de Shakira", agregó el papá de la barranquillera, que aconsejó al exfutbolista para sobrellevar las consecuencias del divorcio.

La barranquillera espera que sea la última canción para Piqué. Foto:Instagram: @shakira Compartir

