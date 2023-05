"Me parece una falta de respeto". Así reaccionó Jorge Messi, padre de Lionel, a la noticia con la cual la agencia francesa AFP informó que el '10' de la Selección Argentina jugaría la próxima temporada en Arabia Saudí.



Esto, según expresó en un contundente comunicado oficial.



(En contexto: Lionel Messi: el millonario contrato en Arabia Saudí que rompería la historia).

Jorge Messi niega fichaje de su hijo en Arabia Saudí: 'La verdad es solamente una'

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi. Foto: EFE

"No hay absolutamente nada con ningún club para el año que viene. La decisión nunca se tomará antes de que Lionel termine la liga con el PSG", apuntó Jorge Messi de entrada.



"Una vez que finalice la temporada será el momento de analizar y ver lo que hay, y entonces tomar una decisión", añadió en su misiva.



"Siempre hay rumores y muchos usan el nombre de Lionel para ganar notoriedad, pero la verdad es solamente una y podemos asegurar que no hay nada con nadie. Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que termine la temporada", apuntó Jorge Messi.



"Me parece una falta de respeto hacia los medios donde responden, que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada, sin aportar prueba alguna de sus afirmaciones, y queriendo transformar en noticia cualquier rumor malintencionado o que está dirigido por alguien a favor de sus intereses" (sic), comentó.



"Tendrían que explicar por qué no contrastan las informaciones... no querrán que una verdad les arruine sus 'noticias' ", concluyó Jorge Messi en su comunicado.



(Además: Melissa Martínez revela qué futbolistas la han dejado fría: 'Estaban buenos').

➜ "No hay absolutamente nada con ningún club"

➜ "Ni verbal, ni firmado, ni pactado, y no lo habrá hasta que no termine la temporada"

➜ "Una falta de respeto que haya quienes engañen de manera consciente y deliberada"



El comunicado del padre de Lionel Messi 🇦🇷 pic.twitter.com/AIay8A7OON — Diario Olé (@DiarioOle) May 9, 2023

Lionel Messi y la versión de que jugaría en Arabia Saudí

Facebook Twitter Linkedin

Lionel Messi, futbolista argentino. Foto: ODD ANDERSEN / AFP

Lionel Messi jugará en Arabia Saudita la próxima temporada, afirmó este martes a la AFP una fuente saudita próxima a las negociaciones, calificando el contrato de "enorme".



Sobre la marcha del futbolista argentino al rico reino del Golfo hay "un acuerdo cerrado, jugará en Arabia Saudita", dijo esta fuente amparada en el anonimato. "El contrato es excepcional. Es enorme", añadió, sin revelar el nombre del club que se haría con los servicios del campeón del mundo argentino.



Preguntado este martes por la AFP, el club parisino se limitó a recordar que

Messi tiene contrato en vigor hasta el 30 de junio.



"Si el club hubiera querido renovar su contrato, se hubiese hecho antes", indicó por su parte otra fuente desde el club parisino.



Según esta segunda fuente, el argentino cumplirá su contrato como estaba previsto y no se espera que el club se pronuncie al respecto de forma oficial. Ya con contrato con la oficina saudita de turismo para realizar la promoción en sus redes sociales,

Messi podría reencontrarse en el campeonato local con la estrella portuguesa Cristiano Ronaldo, que milita en el Al-Nassr desde el mercado invernal.

Más noticias

DEPORTES