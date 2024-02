Modelo prende el ventilador: acusa de infieles a varias estrellas de Premier League

Hace algunas semanas explotó el escándalo sexual de la estrella del Manchester City, Kyle Walker, quien está esperando un bebé con su exesposa Annie Kilner y su amante Lauren Goodman.



Puede ser de su interés: ¿Por qué Dani Alves asiste vestido de blanco a su juicio? Las razones detrás

El lateral derecho inglés va a tener a su cuarto hijo con su esposa y el segundo con su amante. Todo salió a la luz después de que Kilner revelara que Walker tenía una vida secreta y habló de la posibilidad de una tercera mujer.

Facebook Twitter Linkedin

Pelea de Kyle Walker y Felipe Melo en el Mundial de Clubes Foto: Efe

Futbolistas infieles

Pero Kyle Walker no sería el único futbolista acusado de infiel en la Premier League, la modelo italiana Paola Saulino señaló que varios jugadores la han buscado por medio de sus redes sociales y muchos de ellos tienen pareja.



La italiana explicó que el caso de Walker es muy normal en la Premier League y dijo que "toma a los hombres por lo que son", eso le ha permitido tener relaciones con tres futbolistas diferentes.



Le contamos: Millonarios y Santa Fe, pendientes a la renovación de El Campín: alcalde Galán da fecha



"He tenido tres relaciones en mi vida con chicos de la Premier League que luego descubrí que estaban comprometidos o casados. Me decepcioné, pero siempre quede claro que yo también tenía una relación con ellos, la diferencia está en la madurez", dijo en una entrevista a Daily Star.

Además, Saulino decidió salir a defender a Kyle Walker y explicó que es un hombre 'romántico y cariñoso', y aclaró que "solo el 2 % de los jugadores de la Premier League no engañan a sus esposas o novias".



"En primer lugar, no me sorprende lo que hizo Kyle. Creo sinceramente que la traición es algo muy natural en la vida. ¿Qué ocurre? Quizás la traición simplemente tenga mala fama pero es normal que podamos desear otras cosas en la vida. ¿Por qué no debería ser lo mismo en el amor?", dijo.



Además: Óscar Sevilla sufrió tremenda caída en el Tour Colombia: nuevo parte médico



Y agregó: "Definitivamente simpatizo con Walker porque el 98 por ciento de los futbolistas hacen esto, tal vez sin crear una vida paralela, pero es muy fácil tener dos o tres esposas e hijos dispersos"

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO