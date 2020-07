A dos meses de la eliminatoria, el panorama es gris en Suramérica

La emergencia mundial por el covid-19 tiene al límite el comienzo de la eliminatoria al Mundial de Catar 2022 en Suramérica. La Fifa ya indicó que por ahora se mantiene el comienzo –aplazado desde marzo– para septiembre, y la Conmebol se acoge a esa directriz. Es decir, en dos meses debería arrancar la competición, pero hay muchas aristas en los países suramericanos que pueden dificultar o postergar esa posibilidad.

(Le puede interesar: Bomba: ¡Messi habría frenado su renovación con el Barcelona!)



En Colombia, la alarma para la Selección la encendió la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, cuando dijo que no es viable en estos momentos pensar en un evento como la eliminatoria en Barranquilla, una de las zonas más golpeadas por el coronavirus. Por ende quedó en riesgo la sede del equipo nacional, que debe arrancar de local contra Venezuela el 3 de septiembre. También el ministro de Deportes, Ernesto Lucena, ha dicho que le parece apresurado arrancar en septiembre esta competición.



Este jueves, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, intervino en una reunión de Mercosur (a la que asistieron los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia, Chile y Bolivia) y manifestó que el protocolo de bioseguridad está listo para la gradual reactivación de las competencias continentales, que incluye entrenamientos y desplazamientos, pero aclaró que acatarán las disposiciones de los gobiernos.

Panorama continental

A dos meses de la eliminatoria, el panorama suramericano no es alentador. La dificultad para contener la epidemia, los países que siguen con altos índices de contagio y los torneos locales que no se han reactivado son temas que generan pesimismo en el continente. Por ejemplo, está el caso de Brasil, país en el que la emergencia por el contagio se mantiene en alza.

Hinchas de la Selección de Brasil. Foto: Reuters

“En Brasil, la situación interna es muy difícil. El fútbol volvió en Río, pero en ningún otro estado. El departamento de selecciones está trabajando a full por si es necesario jugar la eliminatoria en septiembre. Pero, en mi opinión, en Brasil manejaron muy mal la situación, y el resultado es que se hace cada vez más complicado organizar la vuelta del fútbol. Me parece muy difícil que se jueguen las eliminatorias en septiembre”, opina Martín Fernández, periodista de 'Globoesporte'.



(Lea además: ‘Me quedó pendiente el título, porque vine con esa ilusión’: Faríñez)



La situación también es compleja en Chile, donde están cerca de llegar a 6.000 muertos por el coronavirus. “Aquí la atención, más que en el inicio de las eliminatorias, está en el reinicio del torneo nacional, que está previsto para el 31 de julio. Reinaldo Rueda (seleccionador) ha manifestado su inquietud, pues si se suma esta detención a la del año pasado por el estallido social, ya completa casi nueve meses sin jugar. Igualmente, se mantiene analizando material y se comunica con los jugadores”, comenta Christian González, periodista de 'La Tercera'.

Reinaldo Rueda, técnico de Chile. Foto: AFP

En el caso de Argentina, el panorama no es diferente. El país regresó a la fase uno de confinamiento y por ahora no se piensa mucho en la eliminatoria. Así lo cuenta Claudio Mauri, periodista del diario 'La Nación'.



“Acá en realidad todavía está muy difuso todo, no hay certeza ni de reanudar la competencia local y primero se piensa en eso. En la eliminatoria se va a acatar lo de Conmebol vía Fifa. No hay ninguna postura tomada. Lo ven muy complejo arrancar en septiembre, primero porque no depende de un solo país. Por ahora hay expectativa cero. Además, calculo que los clubes europeos van a ponerle trabas o se van a oponer a que los jugadores puedan viajar a zona de riesgo”, dice.

Entrenamiento Selección de Argentina. Foto: AFP

Aunque los partidos de la eliminatoria se jugarían en principio a puerta cerrada, esa dificultad del desplazamiento de los futbolistas por las restricciones aéreas en los diferentes países también preocupa. Por ejemplo, en Perú ese es uno de los temas que analiza el DT Ricardo Gareca, como lo cuenta Pedro Canelo, del diario 'El Comercio'.



“Acá no se ha tomado de la mejor manera la fecha de septiembre, incluso adelanto que el grupo de trabajo de Gareca tiene pensado que podría postergarse un mes más la eliminatoria. Tienen esa idea porque a nivel continental no se han abierto todos los aeropuertos. Contemplan jugar entre octubre y noviembre. Si la Fifa se sostiene en jugar en septiembre, la prevención es hacer jornadas de entrenamiento en agosto con jugadores del torneo local”, dice. En Perú, la liga podría empezar el 7 de agosto.



(Lea también: Susto en Nápoles, David Ospina sufre duro golpe)



Una preocupación similar tienen en Paraguay. Gabriel Cazenave, editor de Deportes en 'ABC Color', opina: “El escenario no parece claro con relación a que para esa fecha la situación regional se encuentre como se necesita: apertura de fronteras de los 10 países, la posibilidad de viajar sin hacer cuarentena. Me permito dudar de que se pueda, ojalá que sí, porque el calendario no va a ser flexible”.



Aparte de Uruguay, que ha logrado enfrentar la pandemia de manera exitosa, el panorama es incierto. Sin embargo, ya Gonzalo Belloso, secretario general adjunto de la Conmebol, dijo que de no poder arrancar en septiembre, se jugaría en octubre, dependiendo de las disposiciones de la Fifa.







PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET