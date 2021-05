Juan Guillermo Cuadrado presentó su biografía

El mismo día que celebraba su cumpleaños 33, Juan Guillermo Cuadrado, el colombiano que juega en Juventus de Italia, presentó su libro autobiográfico ‘Cuadrado, Panita, esta es mi historia'.

Jeins Durán fue quien lo escribió. Son 210 páginas divididas en 23 capítulos, en el que cuenta su vida y habla de detalles que no había revelado de su vida personal.



Narró el camino que tuvo que recorrer desde su natal Necoclí hasta las canchas más importantes del viejo continente.





“Siempre había tenido esta ilusión de compartir mi vida más allá del Juan Guillermo atleta. Me motivó plasmarlo en un libro. La idea es que las personas puedan meterse en mis zapatos, pasé momentos difíciles, pero les puede servir como ejemplo a los jóvenes y a los demás para que sepan que por más complicadas estén las cosas, siempre hay una salida. Es un libro muy agradable para leer”, detalló Cuadrado en conferencia de prensa previo a su viaje a Barranquilla para integrarse a la Selección Colombia.



“Recorrimos muchos sitios de la vida de Juan Guillermo, logramos contar la historia muy atractiva. El proceso de trabajo duró cerca de un año y esperamos que esta historia sea un disfrute para todos los lectores. Es una historia autobiográfica de Juan Guillermo Cuadrado en lo personal y profesional, donde pudo sortear muchos obstáculos, pero también pueden identificar detalles sobre su vida”, agregó el escritor Durán.



Sobre lo que viene, la Copa América, Cuadrado le dio la bienvenida a Reinaldo Rueda, el nuevo DT de la Selección Colombia.



"Tuvimos un momento muy difícil, pero de eso siempre se aprende. Ahora viene el 'profe' Reinaldo, que es una persona con muchísima experiencia. Seguramente él ha trabajado estos días, aun siendo difícil, tratando de que estén al cien por ciento los jugadores", dijo.



Y agrego: "La experiencia que él tiene va a ser de mucha ayuda para todos nosotros. Queremos estar muy bien para poder hacer un buen trabajo en los partidos que vienen".



El jugador señaló que el país perdió a lo realizar el torneo y señaló los puntos claves sobre el tema.



"Lo que se vive en Colombia, la atmósfera, el público, lo que se siente cuando juega la Selección, y no solamente en Barranquilla, sino en muchas partes del país. Sentir el apoyo de nuestra gente es un plus. Es esa fuerza por querer dar lo mejor por tu patria, por ellos. Creo que en eso (pierde) un poco porque lo que se vive cuando se está en la Selección es algo inimaginable. Uno no ve la hora de volver porque realmente se siente uno en familia con los compañeros… ver que cuando todos nos unimos con una misma fuerza y propósito, podemos alcanzar grandes cosas. Yo creo que en esa parte perderíamos un poco", indicó.



