Fiesta en casa ajena: Palmeiras y Flamengo van por la Copa Libertadores

En un clima de fiesta anticipada en una Montevideo tomada por miles de hinchas brasileños, Palmeiras y Flamengo, bicampeones de la Copa Libertadores, se enfrentan este sábado por el sueño de consagrarse el mejor club de América por tercera vez.

La capital uruguaya palpita desde temprano el partido que se jugará a las 3 de la tarde, hora de Colombia, en el legendario estadio Centenario entre el equipo más popular de Brasil -el carioca 'Fla'- y el más laureado a nivel local -el paulista 'Verdao'-. El juego se verá por ESPN y Star+.



Aún no se sabe si el estadio se va a llenar

Los exponentes del mejor fútbol de Rio de Janeiro y Sao Paulo son además los dos últimos campeones del torneo, choque que no se daba en una final de Libertadores desde hace 60 años.



Miles de 'torcedores' ataviados con las casacas de sus clubes -entre los que prepondera la rojinegra del 'Mengao'- coparon la ciudad en las últimas horas, regalando postales de tranquilos paseos turísticos y cánticos de algarabía futbolera.

Palmeiras ganó la Copa Libertadores 2020 y ahora busca el bicampeonato. Foto: Washington Alves. Efe

Muchos se hospedaron en los alrededores del renovado Centenario, que los más optimistas esperan se colme con 60.000 asistentes, aunque debido a los altos costos de las entradas (a partir de 200 dólares para los brasileños y 300 dólares para los uruguayos) puede terminar mostrando algunos flancos.



Mientras la Conmebol, el organismo rector del fútbol sudamericano, no ha difundido números de tickets vendidos, desde la Dirección Nacional de Migraciones se informó que entre el lunes pasado y el mediodía del viernes, solo 15.013 brasileños ingresaron a Uruguay.



No obstante, está previsto que una buena cantidad arribe al país pocas horas antes del pitazo inicial.



Entre tanto, todo está preparado para que el encuentro sea una verdadera fiesta. Anitta, la estrella brasileña de la música pop, brindará un show en la previa del partido.



Así llegan Palmeiras y Flamengo a la final

Si hay igualdad al final de los 90 minutos reglamentarios, los conjuntos jugarán un alargue y, de continuar el empate, todo se definirá en penales.



El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, consideró que el mayor adversario que tendrán sus jugadores este sábado será su propia cabeza.



En un partido de este calibre, "30% es táctica" y "otro 70% viene de aquí", dijo el DT portugués señalándose la sien el viernes en conferencia de prensa.



"El mayor adversario mañana (este sábado) está dentro de cada uno de nosotros", afirmó, antes de agregar que el mayor pedido a sus futbolistas es que sean "fieles a su juego" y que "jueguen de forma colectiva".



El conductor del vigente campeón añadió que espera que su plantel se concentre y sea consciente del momento que vivirá. Quiero que estén "enfocados desde el primer hasta el último segundo, que disfruten, que proporcionen un gran espectáculo".

Flamengo ya ganó una Libertadores en Montevideo

Flamengo celebra la clasificación a la final de la Copa Libertadores. Foto: Franklin Jácome. Efe

Del otro lado, el entrenador del Flamengo, que vuelve a una final en el mismo estadio donde el club ganó su primera Libertadores en 1981, se congratuló de estar frente a un equipo "maravilloso" y señaló que ambos finalistas llegaron a esta instancia por méritos propios.



"Una final de Libertadores es para pocos", dijo el DT Renato Portaluppi, antes de asegurar que no deben darle chances al Palmeiras y que la final no tiene favoritos. "Tenemos un equipo muy fuerte del otro lado", agregó.



En acuerdo con las autoridades uruguayas, barras organizadas de ambos clubes que llegan a Montevideo este sábado sin alojamiento, solo por el día y por vía terrestre, aguardarán para su ingreso en zonas de la ciudad distantes entre sí.



Los simpatizantes de Palmeiras se concentrarán en el barrio costero Parque Rodó en tanto los hinchas del 'Mengao' aguardarán el momento del choque en el más alejado Parque Roosevelt.



Según explicó el comisario Richard Cabral, jefe del Estado Mayor de la Policía y encargado del operativo de seguridad, una vez finalizado el encuentro los integrantes de la barra del equipo perdedor saldrán del estadio directamente hacia los ómnibus, que serán escoltados por las rutas nacionales hasta la frontera con Brasil.



Para los ganadores, en tanto, no hay previstas zonas puntuales de festejos. Efectivos patrullarán los puntos de concentración usuales para celebraciones, como las principales avenidas y la rambla capitalina.



Montevideo cierra este sábado un ciclo de tres finales continentales recibidas en una semana, tras ser anfitriona de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores femenina.



DEPORTES

Con AFP