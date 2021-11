Así quedó el palmarés del Balón de Oro

21 Messi (PSG) Lewandowski (Bayern) Benzema (Madrid)

20 Vacante

19 Messi (Barcelona) Van Dijk (Liverpool) Ronaldo (Juventus)

18 Modric (Madrid) Ronaldo (Madrid) Griezmann (Atlético)

17 Ronaldo (Madrid) Messi (Barcelona) Neymar (Barcelona)

16 Ronadlo (Madrid) Messi (Barcelona) Griezmann (Atlético)

15 Messi (Barcelona) Ronaldo (Madrid) Neymar (Barcelona)

14 Ronaldo (Madrid) Messi (Barcelona) Neuer (Bayern)

13 Ronaldo (Madrid) Messi (Barcelona) Ribery (Bayern)

12 Messi (Barcelona) Ronaldo (Madrid) Iniesta (Barcelona)

11 Messi (Barcelona) Ronaldo (Madrid) Xavi (Barcelona)

10 Messi (Barcelona) Iniesta (Barcelona) Xavi (Barcelona)

09 Messi (Barcelona) Ronaldo (Madrid) Xavi (Barcelona)

08 Ronaldo (Madrid) Messi (Barcelona) Torres (Liverpool)

07 Kaká (Milan) Ronaldo (Manchester) Messi (Barcelona)

06 Cannavaro (Madrid) Buffon (Juventus) Henry (Arsenal)

05 Ronaldinho (Barça) Lampard (Chelsea) Gerrard(Liverpool)

04 Shevchenko (Milan) Deco (Barcelona) Ronaldinho (Barça)

03 Nedved (Juventus) Henry (Arsenal) Maldini (Milan)

02 Ronaldo (Madrid) R. Carlos (Madrid) Kahn (B. Múnich)

01 Owen (Liverpool) Raúl (Real Madrid) Kahn (B. Múnich)

00 Figo (R.Madrid) Zidane (Juventus) Shevtchenko(Milan)

99 Rivaldo (Barça) Beckham (Manchester) Shevtchenko(Milan)

98 Zidane (Juventus) Suker (Real Madrid) Ronaldo (Inter)

97 Ronaldo (Inter) Mijatovic (Madrid) Zidane (Juventus)

96 Sammer (Dormund) Ronaldo (Barcelona) Shearer(Newcastle)

95 Weah (Milan) Klinsmann (Tott.) Litmanen (Ajax)

94 Stoichkov (Barca) Baggio (Juventus) Maldini (Milan)

93 Baggio (Juventus) Bergkamp (Ajax) Cantona (Leeds)

92 Van Basten (Milan) Stoichkov (Barça) Bergkamp (Ajax)

91 Papin (Marsella) Matthaus (Inter) Savicevic (E.Roja)

90 Matthaus (Inter) Schillaci (Juventus) Brehme (Inter)

89 Van Basten (Milan) Baresi (Milan) Rijkaard (Milan)

88 Van Basten (Milan) Gullit (Milan) Rijkaard (Milan)

87 Gullit (Milan) Futre (At. Madrid) Butragueño(Madrid)

86 Belanov (Kiev) Lineker (Barcelona) Butragueño(Madrid)

85 Platini (Juventus) Elkjaer (Verona) Schuster (Barca)

84 Platini (Juventus) Tigana (Burdeos) Elkjaer (Verona)

83 Platini (Juventus) Dalglish (Liverpool) Simonssen (Vejle)

82 Rossi (Juventus) Giresse (Burdeos) Boniek (Juventus)

81 Rummenigge (Mún.) Breitner (Múnich) Schuster (Barca)

80 Rummenigge (Mún.) Schuster (Colonia) Platini(S.Etienne)

79 Keegan (Hamburgo) Rummenigge (Múnich) Krol (Ajax)

78 Keegan (Hamburgo) Krankl (Barcelona) Resembrick(Ander.)

77 Simonssen (Moench) Keegan (Hamburgo) Platini (Nancy)

76 Beckenbauer (Mún.) Resembrick (Ander.) Viktor (D. Praga)

75 Blohkine (Kiev) Beckenbauer (Múnich) Deyna (Varsovia)

74 Cruyff (Barcelona) Beckenbauer (Múnich) Deyna (Varsovia)

73 Cruyff (Ajax) Zoff (Juventus) Müller (Múnich)

72 Beckenbauer (Mún.) Müller (Múnich) Nezter(Moencheng.)

71 Cruyff (Ajax) Mazzola (Inter) Best (Manchester)

70 Müller (Múnich) Moore (West Ham) Riva (Cagliari)

69 Rivera (Milan) Riva (Cagliari) Müller (Múnich)

68 Best (Manchester) Charlton (Manch.) Dzajic (E.Roja)

67 Albert (Ferencv.) Charlton (Manch.) Johnstone (Celtic)

66 Charlton (Manche.) Eusebio (Benfica) Beckenbauer(Múnich)

65 Eusebio (Benfica) Facchetti (Inter) Suárez (Inter)

64 Law (Manchester) Suárez (Inter) Amancio (Madrid)

63 Yaschin (D. Moscú) Rivera (Milan) Greaves(Tottenham)

62 Masopust (D. Prag) Eusebio (Benfica) Schellinger(Col.)

61 Sívori (Juventus) Suárez (Barcelona) Haynes (Fulham)

60 Suárez (Barcelona) Puskas (Real Madrid) Seeler (Hamburgo)

59 Di Stéfano (Madr.) Kopa (Stade Reims) Charles (Juventus)

58 Kopa (Madrid) Rahn (Essen) Fontaine (Reims)

57 Di Stéfano (Madr) Wright (Wolverham.) Kopa (Madrid)

56 Matthews (Black.) Di Stéfano (Madrid) Kopa (S. Reims).



