La reflexión del DT del América por los gases en Barranquilla

El DT del América, Jersson González se mostró muy desconsolado tras el partido contra Mineiro en la Copa Libertadores, no solo por la derrota 1-3 y la virtual eliminación, sino por la situación que se vivió en el partido por las protestas en el exterior.

Gases: "No estamos afrontando un torneo como se debe. Lo de los gases y esas cosas, da tristeza ver lo que está sucediendo en nuestro país. En esas condiciones es imposible jugar. Siento desilusión por todo eso".



Partido: "No estamos compitiendo como se debe en un torneo internacional, hay que estar con todos sentidos puestos".



Interrupciones: "Fue para los dos, el que ponga más actitud e interesa es el que maneja eso. No nos pueden hacer un gol en saque de banda".



Participación: "Mal. Un punto. Quedan seis en juego y tenemos que ganarlos para estar en la Suramericana. Tengo el entusiasmo para hacerlo. Debo llenar de esa actitud a los jugadores".





