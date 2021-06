'Entré con el objetivo de dejar todo en la cancha': Borja

Miguel Borja vive un segundo aire en la Selección. Con la llegada de Reinaldo Rueda, volvió a ser convocado. Y contra Argentina salió del banco para ser el héroe con el gol del empate 2-2.

En rueda de prensa, el atacante habló de su gol, de sus persistencia para volver a la Selección, y del esfuerzo del equipo para no perder.



Balance: “Hicimos buen trabajo, el equipo mostró jerarquía, muchas ganas de ganar el partido a pesar de que el árbitro paró el juego, mantuvimos la calma y se logró un bonito empate y se sumó, que es lo más importante”.



Sus tareas: “El profe me conoce, sabe que me gusta salir del área, me dijo que me moviera, que tuviera movilidad, que los presionara arriba porque iban a quemar tiempo, fue lo que me dijo, que los apretara siempre”.



El centro de Cuadrado. “Uno viene viendo a Cuadrado en la Juve y siempre tira buenos centros, por algo es el mayor asistidor de la Champions, es una bendición, esperamos seguir aprovechando ese talento para tirar centros y marcar. En los entrenamientos tratamos de trabajar porque la repetición nos lleva al éxito”.



Sensaciones: “Tranquilo, con ganas y deseos de hacer lo que hice, entré con el objetivo de dejar todo en la cancha al servicio de la Selección y el país, y Colombia merecía empatar y ganar. Vamos por buen camino”.

Inocentes: ”Pasa por la concentración, pero estábamos enfrentando a una Argentina que sabe aprovechar las ocasiones de gol y las tuvieron, fueron inteligentes, después se enfrentaron a una Colombia con variantes, con jerarquía, que vienen bien en Europa y estuvimos mano a mano después”.



Ospina: “Me dijo que cuando me levanté sabía que lo iba a meter, y le dije que gracias por las que sacó y nos salvó.



Su paciencia: “Han sido difíciles los momentos que viví en Brasil cuando no jugaba, cuando tenía deseos de estar acá y no podía, tomé la decisión de venir a Junior, la casa de la Selección, estaba con posibilidades de estar, conozco el clima y sé que no es fácil. Tenía confianza, lo hablaba con los que me conocen y les decía que en los últimos minutos le iba a costar. De lo que se viene haciendo en junior vemos la recompensa".





