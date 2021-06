Gustavo Cuéllar  da sus claves para enfrentar a Messi

El volante Gustavo Cuéllar fue uno de los jugadores destacados de Colombia en su partido contra Perú. El jugador fue novedad en la titular de Reinaldo Rueda y cumplió de buena manera sus tareas. Ahora, piensa en Argentina, y claro, en cómo marcar a Lionel Messi.

Argentina: "Sabemos de la calidad de los argentinos. Va a ser muy difícil. Estamos de locales y vamos a salir a tratar de buscar el resultado y tener cuidado en todas las partes del campo, porque tienen mucha experiencia y si les damos mínimo espacio l ovan a aprovechar".



Clima: "Argentina va a tener cuidado con el clima, al que tratamos de sacarle provecho, no creo que resistan los 90 haciéndonos presión alta. Nosotras a tratar de sacar limpio el balón desde atrás. Tenemos calidad del medio hacia el frente".



Messi: "No lo he enfrentado, para mí es el mejor del mundo, hay que tener cuidado especial, respetándolo pero tratando de conseguir nuestros objetivos. Hacerles daño. Cuidado especial con él. Hay que hacerle coberturas y estar pendientes de él por donde esté, hacerle presión y tratar de hostigarlo y no dejarlo pensar. Va a encontrar espacio así que tenemos que estar atentos y neutralizarlo. Vamos a plantear un partido en torno a él y claro de los otros 10".

Su trabajo: "Mi obligación es aportar a la selección, lo que tengo, hacer un buen partido y en mis tareas estará la prioridad defensiva y trataré de neutralizar a Messi y al que entre por mi zona".



Liga de Arabia: "La liga es subestimada por el horario y está alejada del mundo occidental, pero eso está en los jugadores, tratar de rendir al máximo. Mi equipo es de los más competitivos en Asia".



Argentina y su colectivo: "Viene jugando fechas atrás, juega bien y con idea clara y con el mejor del mundo. Va a venir a buscar un buen resultado. Vamos a buscar los tres puntos".



Esquema de Rueda: "En Flamengo era más cinco, no doble 5, ahora fue un 44-2 así que un poco diferente. En mi equipo juego casi igual".



Titular: "Todos dieron lo mejor y eso se vio reflejado en el partido. Contentos por el resultado. Si voy o no lo decid el profe. Si estoy, me esforzaré, si no, tranquilidad. El que juegue tiene ñas mismas capacidades".



Público: "Es positivo, vamos a sentir el apoyo de los que puedan ingresar, va a ser un plus importante",



Dupla con Matheus: "Es muy inteligente, entiende las fases del juego, lo demostró en el gol. Demostramos que podemos jugar juntos, y los otros de mi posición".





