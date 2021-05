Papá de Guardiola hace una afirmación que pone a volar a España

Pep Guardiola es finalista de la Liga de Campeones con el Manchester City, tras eliminar al PSG de Francia, pero su papá, Valentí, hizo una dura afirmación.

"Yo no soy nadie para decir lo que tiene que ser, porque estará por cumplir 50 años y sabe lo que le conviene y no le conviene hacer. Si te puedo decir que no quiero que dirija la Selección Española, pienso que no. Ahora, de volver al Barcelona como técnico o como una persona que de consejos eso no lo descartó, pero la Selección de España lo dudo", dijo a Radio Villa Trinidad.



Vicente también habló de Lionel Messi, el jugador argentino que tanto le ayudó a ganar a Guardiola en el Barcelona.



"Messi es un número aparte. Yo pienso que no hay ningún club en el mundo que no lo quisiera. Yo he visto a Messi jugar con 12 o 13 años por primera vez en el mini estadio y ya quedé maravillado como jugaba en el Barcelona B. Es un fuera de serie. Hay pocos de Messi. Yo creo que a Pep no lo desagradaría tenerlo en este Manchester City", agregó Valentí Guardiola.



