Más leña al fuego: ahora el papá de Griezmann ataca el DT del Barça

En el último partido de Barcelona, ante el Atlético de Madrid (2-2), el atacante Antoine Griezmann sumó su tercera suplencia en los últimos cuatro partidos y así se confirmó su pérdida de protagonismo en el conjunto azulgrana en este tramo final de la temporada.

Esta vez el que reaccionó contra el DT Quique Setién fue el padre del futbolista, Alain Griezmann, que después de escuchar las palabras del entrenador del Barcelona en la rueda de prensa posterior al partido, dejó un fuerte mensaje en sus redes sociales.



"Para hacer este tipo de declaraciones, deberías tener las llaves del camión. No es el caso, porque eres pasajero", escribió en Instagram aunque luego borró el comentario.



En sus declaraciones, Setién dijo que no le pediría perdón a Griezmann por su suplencia, aunque sí hablaría con él en el entrenamiento.



El único partido de los seis que ha jugado el Barça después del regreso de la competición en el que Griezmann completó los 90 minutos fue el del Leganés. Ante el Mallorca y el Athletic de Bilbao también formó parte del once inicial, pero fue sustituido en los minutos 57 y 65, respectivamente.



Así, después del parón por la pandemia del coronavirus, Griezmann tan solo ha disputado 233 de 530 minutos posibles. Es decir, un 44%.

En cambio, entre todas las competiciones antes del parón había jugado 2.950 minutos de los 3.430 minutos posibles, lo que da un porcentaje del 86%. Por otro lado, el campeón del mundo con Francia es el jugador más sustituido del Barça de esta temporada.



DEPORTES Y EFE