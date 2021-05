'Si Gallardo le da oportunidad, tiene que aprovechar': papá de Flabián

"Tengo cosas de Falcao”, dice Flabián Londoño, decidido, sin ponerse rojo, como si gritara un gol, cada que le preguntan por su estilo de juego. Es que este delantero colombiano de 20 años tiene al Tigre como espejo. Quiere seguir sus pasos, imitarlo, y ya comienza a hacerlo. El lunes pasado, River Plate de Argentina le firmó su primer contrato, con cláusula de 25 millones de euros, hasta 2024. El jugador, que era anónimo en Colombia, que hacía fila en Argentina desde 2018, empezó a lanzar sus propios rugidos.

(Le puede interesar: Flabián Londoño y los más valorados de 20 años en el mercado)



Es delantero, es goleador. Lo demuestran los 9 tantos que ya lleva en el torneo de Reservas en Argentina y que animaron al club millonario a asegurar su continuidad. Se describe como un atacante de área, que domina ambos perfiles, que hace goles, casi siempre de cabeza, su gran fortaleza.



Sus anotaciones, sin embargo, han sido silenciosas, pero Londoño, que es primo del exfutbolista y actual entrenador Gerardo Bedoya, empezó a salir del anonimato, a andar su propio camino, a perseguir sus sueños.

De la Mazzia para River

Facebook Twitter Linkedin

Flabian Londoño con el presidente de River. Foto: River Plate

Flabián nació el 9 de julio de 2000 en el municipio de Ebéjico, en Antioquia, a 50 kilómetros de Medellín. Allí empezó su historia.



“En algún momento, a los 12 años, me dijo: ‘Papá, necesito equipo’. Entonces nos fuimos a Medellín para tener más contacto futbolístico. Fue una época de muchos sacrificios. Nos íbamos en moto a todos los entrenamientos, a veces no teníamos ni para el tinto, ni para la empanada, le daba agüita con limón y nos íbamos a entrenar, y nadie nos creía, me decían: ‘Ahí va el loco con su hijo futbolista’ ”, cuenta su padre, don Flabián Londoño desde Ebéjico, mientras trabaja instalando internet. Su trabajo es llevar redes a unas veredas donde la llamada se le cae cada tanto.



Recuerda que primero llegaron a un club llamado Palmazul, donde Flabián estuvo dos años, pero en el tercero interrumpieron la categoría sub-15, así que se quedó sin equipo. Relata que en ese momento se encontraron con el DT Hugo Castaño, que es dueño del Deportivo la Mazzia, un club que, imitando a la Masia del Barcelona, forma sus propias figuras.

(Lea además: Junior busca su desquite contra River, en partidazo en Barranquilla)



“Hugo se enamoró del juego de Flabián, de su potencial aéreo, lo puso a cabecear, le hizo videos. Empezó a vivir en una casa club en Guarne, y así empezó el proceso con la Mazzia”, narra Flabián padre.



Entonces la fortuna tocó a la puerta de los Londoño. En Medellín se organizó un torneo al que invitaron a un ojeador argentino de River, Gustavo Fermani, actual integrante del equipo técnico de la Reserva, que lo vio jugar durante 8 días y quedó convencido.

Flabián cumplió la mayoría de edad, celebró el cumpleaños, sacó la cédula y al otro día sacó el pasaporte, y se fue, je, je, je”, FACEBOOK

TWITTER



“Flabián cumplió la mayoría de edad, celebró el cumpleaños, sacó la cédula y al otro día sacó el pasaporte, y se fue, je, je, je”, recuerda emocionado su padre.



En Argentina primero se instaló en la pensión del club, casi por dos años. Por trámites, esperó mes y medio para poder jugar en la quinta categoría. En su primer partido entró y a los cinco minutos le hizo gol a Banfield: ahí empezó su verdadera historia en River.



No todo ha sido fortuna. Así como Falcao, su ídolo, Flabián también sufrió una lesión de ligamento cruzado que frenó su impulso. Fue en diciembre del 2018, pasó 7 meses en recuperación, luego tuvo un problema de menisco que lo frenó otros dos meses. Su padre cuenta que ese fue un momento muy duro para el joven jugador, que se aferró a su idea interiorizada de ser como Falcao, y así fue como volvió. Saltó, cual cachorro de tigre, a la Reserva, y tras la suspensión por la pandemia del covid-19 empezó a hacer goles.

(Lea también: Santa Fe, a resurgir en la Copa, visita a Fluminense)



Ya tiene casi 30 meses en Argentina, por lo que no ocuparía cupo de extranjero en caso de que el técnico Marcelo Gallardo decida subirlo al primer equipo. Justamente, Londoño ya ha interactuado con Gallardo, ya se conocen. “Marcelo es un entrenador que te exige, pero que a la vez te da confianza”, dijo Flabián en una entrevista en Caracol Radio.

El nuevo Falcao

Facebook Twitter Linkedin

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate. Foto: Reuters

“Gol del colombiano de la tierra del café”, gritaba el relator argentino mientras Flabián Londoño celebraba emocionado, rodeado de sus compañeros de River. No había anotado un gol cualquiera, acababa de hacer el tanto de la victoria contra Boca Juniors, el archirrival de River, en la Reserva. Eso fue el pasado marzo, entonces el futbolista de la tierra del café empezó a despertar mayores expectativas en la tierra del tango, donde los hinchas y la prensa hablaron con entusiasmo del delantero que sigue los pasos de Falcao.



“Él dice que su juego es parecido al de Falcao, tiene su potencial de cabeza, la mayoría de sus goles son así. Además, es ‘pívot’, no tiene el individualismo de los ‘9’ ”, dice su papá.



El 2021 ha sido especial para este futbolista. Le anotó tres tantos a Colón de Santa Fe. También, un doblete a Central Córdoba. Hoy es el segundo goleador del torneo de reservas, con nueve anotaciones en 12 partidos y en 979 minutos de juego. Por todo eso, River decidió asegurarlo.

En el primer equipo ya es conocido. Ha compartido con los otros colombianos, Rafael Santos Borré y Jorge Carrascal, a quienes ve como guías, aunque su espejo siga siendo el ‘Tigre’ Falcao.



Y como fiel modelo de su ídolo, Flabián, dice su padre, es un muchacho responsable, dedicado a su sueño. Ya vive en un departamento en Buenos Aires. Vive solo, lejos de su familia, aunque hablan cada tanto.

Es una gran persona, se llevaron a una gran persona FACEBOOK

TWITTER



"Es un señor, bien vestido, abotonado, la sudadera buen puesta. Es respetuoso, eso llamó la atención, eso hace que River tome la decisión de firmar. Es una gran persona, se llevaron a una gran persona", dice su papá, con el orgullo desbordado que le brota por encima de las interferencias de la mala señal en la comunicación.



Hoy el señor Londoño no se cambia por nadie. "Ahora sí todos los que me ven dicen: 'el loco tenia razón' je je je".

Desde hace un tiempo la noticia se venía gestando en la familia Londoño, faltaban solo detalles, por eso la decisión no los tomó por sorpresa, pero sí los llenó de más compromiso.



“La firma del contrato se veía venir, estábamos convencidos, y más cuando lo incluyeron en la lista de la Copa Libertadores. Ahora somos conscientes de que viene mucho trabajo, y si Marcelo Gallardo le da la oportunidad, la tiene que aprovechar”, dice su papá, consciente de que llegó el momento de que Flabián dé sus propios rugidos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Lo invitamos a leer además

-Atlético Nacional, a tomar otro aire y seguir en la pelea en la Copa



-Conmebol insiste que Copa América sigue en las sedes previstas



-Egan Bernal habla claro sobre los dolores en la espalda