En diciembre James se planteará si irse del Madrid, según su padrastro

James Rodríguez sigue dando noticia y más después d elas declaraciones que dio en la última semana. Ahora el que habló fue su padrastro, Juan Carlos Restrepo, quien analizó el presente del jugador e incluso dio noticias sobre la opción de que se vaya del Real Madrid en el mercado invernal.

En declaraciones al programa ‘Corrillo de Mao’, Restrepo dijo que James “está en un gran estado físico y mental para retornar a La Liga”. “James está inquieto porque no es titular pero, no significa que baje los brazos, él es un gran profesional y trabaja duro esperando que sucede en estos próximos tiempos”, comentó.



Se refirió además a las molestias físicas que ha sufrido el colombiano en esta temporada. “Estuvo con algunas dolencias físicas, y eso le impidió en su momento competir con los chicos de la plantilla para ganarse un puesto en el once titular. El compromiso de James ha sido inigualable. Yo confío plenamente en los dones de James, me preocuparía si no estuviese trabajando a conciencia. Sé que James va a rendir y cuando supere las dolencias va a demostrar la plenitud de sus condiciones”, dijo el padrastro del ‘10’ de la Selección Colombia.



Restrepo recordó que James tiene contrato hasta mitad del año 2021, pero abrió la puerta de una posible salida del Madrid en el mercado de invierno. “James tiene contrato hasta el verano del 2021 con el Real Madrid, pero en diciembre pues se planteará si continuar ahí o buscar otros horizontes. James confía en su talento independiente del míster que este en el equipo”.



Restrepo dio su opinión sobre suplencia de James y las pocas oportunidades que tiene. “El Madrid tiene una plantilla de profesionales muy amplia y competitiva, el que se lesiona difícilmente recupera su puesto, pero James está ahí dando todo para entrar a ese once”, analizó.

Agregó que no cree “que existan circunstancias del tipo personal sobre lo de Zidane, creo que en su visión hay deportistas que están por encima de James, y eso se va a presentar con Zidane o sin él”. Y puntualizó: “James en su interior sabe que tiene las condiciones para brillar en el Real Madrid, le gusta Madrid, ahí están sus amigos, su familia pero, él es consciente de que es un futbolista élite para acoplarse en cualquier parte”.



REDACCIÓN FUTBOLRED