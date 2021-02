Ahora somos exportadores de futbolistas extranjeros... (opinión)

No son multitud los buenos futbolistas extranjeros que llegan a la Liga, pero los hay. De vez en cuando aterriza un Sambueza o un Mier, por citar a dos que, aunque cambiaron de club, siguen acá, por fortuna, porque eso de retener a un extranjero, y si es bueno, o medianamente bueno, parece tan difícil como retener a los criollos, que palpitan por irse rápido.

En 2020, durante la suspensión de la Liga por la pandemia, Millonarios no pudo retener al costarricense José Ortiz, y negoció la partida de Faríñez a Francia; mientras tanto, América salía de Pisano, y el DIM, que ya lloraba la ida de Cano, perdía a Adrián Arregui, aunque por temas familiares.



En este 2021, primero se fue el paraguayo Roberto Ovelar, jugador de altibajos, pero que hizo 43 goles desde que llegó al país en 2014. Ahora se va uno que pesa más: Agustín Palavecino, el buen jugador que dejará el Cali porque vino River y le habló al oído, ¿y cómo le iba a decir que no a River?, ¿y cómo iba a negarse Cali si River mejoró la oferta? Se dice que adquiriría el 50 por ciento de su pase por dos millones y medio de dólares. Así que se va un buen extranjero, de 24 años, que hizo 10 goles en el 2020.

Festejo de Palavecino. Foto: Dimayor

Y otro que se irá, a falta de detalles, es el defensor de Millonarios Matías de los Santos, que a sus 28 años se irá porque le hablaron al oído desde Argentina, desde Vélez, otra vez, y claro, ¿cómo le iba a decir que no a Vélez? ¿Y cómo se iba a oponer Millonarios? Los jugadores van a donde les ofrecen más, o a donde puede surgir o resurgir. Y los clubes pueden resistir una vez, negarse a la segunda, pero a la tercera oferta, seguro van a decir que sí. Así es el mercado del fútbol, salvaje, como todos los mercados.



Competir en el continente no es sencillo, y menos cuando los clubes poderosos ponen sus ojos en esos extranjeros que destacan en Colombia. Somos exportadores de lujo, eso no es novedad: exportamos los talentos locales (como Rangel y Sabbag, los más recientes), y ahora también exportamos a los foráneos.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

​@PabloRomeroET