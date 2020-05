El nuevo fútbol será el deporte del contacto sin contacto (opinión)

Los futbolistas de ahora no serán maniquís, pero lo parecerán. El nuevo fútbol, el que ya asoma en algunas ligas del mundo como la coreana (que ya empezó), exigirá jugadores obedientes, de manos casi amarradas, de boca casi amordazada, de saliva prudente, de gritos entre dientes y, en cambio, de gestos prominentes. Será el deporte del contacto sin contacto.

Habrá que cambiar la charla táctica por la charla del protocolo: dibujar y recordar en el tablero los 2 metros de distancia, o 3 o 4; alinear a los laterales lejos de los centrales y los centrales lejos de los volantes; decirle al ‘9’ que aceche lejos del arquero rival, y al arquero, que tenga la boca apretada, que no grite, porque hasta los diálogos estarán restringidos. Al menos el arquero sí podrá usar las manos, con los guantes que ahora no solo lo protegerán de los balonazos.



Los equipos ahora no solo deberán entrenar cómo hacer un gol, sino cómo celebrarlo: sin abrazos. Tendrán que aprender a atrapar la saliva espesa, que no salga de la boca –o de lo contrario exponerse a una tarjeta amarilla–; a evitar el espaldarazo al compañero o el manotazo hostil al adversario, o la discusión cara a cara; tendrán que aprender a jugar sin gritos, si acaso con chiflidos, señas o guiños. Así las cosas, no será raro que hasta se prefieran los pases largos.

Así volvió el fútbol en Corea. Foto: EFE

En el nuevo fútbol habrá que replantear la barrera en los tiros libres, quizá armarla por bloques de hombres distanciados unos detrás de otros para cubrir los orificios de la muralla. Y que ni se les ocurra a los futbolistas sitiar al árbitro, nada de pecharlo o discutirle en la cara; ahora más que nunca, el hombre de negro estará blindado por esa línea invisible que nadie puede penetrar.

Será también el fin del intercambio. Nada de botellas de agua de boca en boca ni de camisetas de cuerpo en cuerpo: ese trueque de tesoros sudados es cosa del pasado. En los banquillos los suplentes ya no se sentarán tan pegaditos a esperar el llamado del entrenador o a conspirar en secreto contra él. No, distancia, señores, dos o tres puestos.



A propósito de suplentes, la International Board admitió de manera temporal que haya hasta cinco cambios por equipo, además hay propuestas para que los partidos duren menos de 90 minutos: es decir, que se juegue, pero que se corra menos.

En el campo, los jugadores no usarían tapabocas, no lo hicieron en Corea, porque qué difícil, incómodo y peligroso sería correr con la nariz tapada como maniquís enmascarados. Eso será para los que esperan afuera, sin fatiga.



Y en las tribunas reinará la soledad. Sin ruido y sin furia. No habrá banderas ni rollitos de papel. No habrá petardos ni agarrones, porque no habrá hinchas, si acaso los de cartón, como ya hizo el Borussia Mönchengladbach de Alemania, que ideó fotos en tamaño real de sus aficionados. Y no se hagan ilusiones los fanáticos que mirarán por TV, porque en la sala de la casa las normas se mantienen.



El viejo fútbol será uno nuevo, no le queda de otra si lo que quiere es que la pelota salga del confinamiento.





