Pablo Repetto: las claves de su estrategia, para implementar en Atlético Nacional

El uruguayo Pablo Repetto es el nuevo entrenador de Atlético Nacional de Medellín, que vive uno de sus peores momentos deportivos en este siglo, informó este miércoles el club colombiano.

"¡Profe Pablo Repetto, bienvenido al más grande de Colombia!", indicó el conjunto verdiblanco en la red X, antes Twitter.



El uruguayo reemplazará al colombiano Jhon Jairo Bodmer, un joven entrenador con el que Atlético Nacional acumuló malos resultados en la liga local y en la Copa Libertadores. En el torneo internacional, el "Verde de la Montaña" perdió (1-0) la ida de la segunda fase ante Nacional de Paraguay y este miércoles en la noche afrontará la revancha en Medellín.



Atlético Nacional vive uno de sus peores momentos en este siglo, marcado por el mal rendimiento del equipo y la enemistad de los dirigentes con los hinchas.



Repetto llega al doble campeón de Libertadores (1989 y 2016) tras ser despedido del Santos de México el 11 de febrero. Antes dirigió, entre otros, a Nacional de su país, Olimpia de Paraguay y los ecuatorianos Liga de Quito e Independiente del Valle, con el que perdió la final de la Libertadores de 2016.

¿A qué juega Repetto?

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Repetto Foto: EFE

A lo largo de su carrera el profesor Repetto ha modificado su manera de dirigir, pero en esencia conserva ciertas pautas. Por ejemplo, el gusto por el esquema 4-2-3-1. Sus equipos suelen tener marcada solidez defensiva e intensidad.



Se conoce que además de equipos intensos, le gustan los equipos con extremos rápidos, y con volante de creación dinámico.



“La velocidad es la característica física que te marca más diferencia hoy en día, más que la resistencia o la potencia, y en eso se puede mejorar, se puede entrenar, pero la mejoría va mucho en lo que trae el jugador de nacimiento”, afirmó su preparador físico en Nacional, el chileno Marcelo Cabezas, en Radio Sport.

Facebook Twitter Linkedin

Pablo Repetto Foto: EFE

Queda claro que su idea de laterales veloces y peligrosos en ataque, con libertad para salir y asociarse, hace parte de su filosofía.



En el medio campo, le gusta jugar con volantes extremos que no sean de perfil cambiado, aunque siempre dependiendo del tipo de jugador que tiene en esa zona.



En ataque, no es de alinear a dos delanteros '9', así lo ha demostrado y lo ha manifestado.



“La posibilidad de jugar con doble nueve no está dentro de mis gustos futbolísticos, pero no lo descarto tampoco porque uno tiene que evaluar rendimientos individuales y por momentos dentro de los partidos lo hemos hecho”, dijo en 2022.



Sobre el uso del mediapunta, comentó: “Creo en esa figura porque por sobre todas las cosas porque para mí el tema de jugar con un futbolista que arranque un poquito más de atrás y que haga el nexo con los delanteros me hace un juego con más circuitos a través del pase corto y no tan directo”.



Para Repetto, de acuerdo a sus experiencias recientes, lo clave es la tenencia de balón procurando tener profundidad, con solidaridad para recuperar la pelota e intensidad en todo momento y el juego de banda.



DEPORTES

Más noticias de deportes