Un supuesto objeto volador no identificado (Ovni) fue visto desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, casa del Fútbol Club Juárez, de México, según reportaron los hinchas a través de redes sociales.

De hecho, ante el impacto que generó la escena, el equipo chihuahuense subió algunas fotos de la supuesta nave y le escribió al 'ufólogo' mexicano Jaime Maussan.



Y el reconocido investigador respondió.



'Un' Ovni' en la cancha'

"HELP, Jaime Maussan! Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido vs Xolos, donde supuestamente se puede apreciar un #OVNI. ¿Es o no es?" (sic y mayúsculas), se lee en la publicación del equipo Juárez.



Tal como lo dice el tuit del equipo de la Liga MX, esto sucedió el pasado fin de semana en la visita del Tijuana a los populares 'Bravos' de Juárez.



HELP, @jaimemaussan1! 👽😱

Un aficionado nos mandó esta fotografía que tomó durante el partido 🆚️ @Xolos, dónde supuestamente se puede apreciar un #OVNI. 🛸



¿Es o no es? 🖖🤔 pic.twitter.com/51l79OMnvE — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 17, 2023

Más tarde, el comunicador respondió: "Muy interesante. Saludos Bravos del FC Juárez y a toda su afición".

Muy interesante.



Saludos Bravos del FC Juárez y a toda su afición. https://t.co/RMu5SHKkYT — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) January 17, 2023

*Con información de El Universal, de México.

Del Grupo de Diarios de América (GDA)

