Las autoridades mexicanas detuvieron este jueves a Ovidio Guzmán, hijo del encarcelado narcotraficante Joaquín 'Chapo' Guzmán, durante un operativo en la ciudad de Culiacán (noroeste) que desató intensos tiroteos y quema de vehículos, con saldo de un muerto y 28 heridos.

Guzmán fue capturado por el ejército y la Guardia Nacional acusado de liderar "la fracción Los Menores, afín al Cártel del Pacífico (o Cártel de Sinaloa), y es "hijo de Joaquín Guzmán Loera", condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, declaró a la prensa el secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval.



El arresto se produjo tres días antes de la llegada a México del presidente estadounidense, Joe Biden, cuyo país ofrecía cinco millones de dólares por la captura de Ovidio Guzmán, alias "El Ratón", quien fue trasladado a Ciudad de México en un avión de la Fuerza Aérea.



La detención de Guzmán, de 32 años, desató intensos tiroteos entre criminales y fuerzas de seguridad, y quema de vehículos en varios puntos de Culiacán. Así lo relató el joven futbolista Iván Pineda, quien juega en el equipo Correcaminos, y que tuvo que refugiarse en el hotel de concentración del club para salvaguardar su vida.



Habla futbolista refugiado en hotel

Ovidio Guzmán, el hijo del 'Chapo', tiene actualmente 32 años. Foto: El Universal / GDA

“Me levanté y escuché balazos, pero no me lo imaginaba hasta que empecé a ver las noticias y las redes sociales y nos avisaron que estaba la situación complicada aquí (en Culiacán)”, le dijo Pineda a la versión mexicana del 'Diario AS'.



El club de Pineda debía jugar en la noche de este jueves su partido ante Dorados de Sinaoloa. Sin embargo, el juego fue aplazado por la violencia desatada tras la captura del hijo del 'Chapo'.



“Sí se siente un poco de miedo, es obvio, no está en nuestras manos que pueda pasar algo malo, sí hay miedo”, le dijo Pineda al medio citado.



Hasta el momento, según se ha podido saber, Pineda y sus compañeros se mantienen dentro del hotel de concentración. La situación que se ha vivido en Culiacán no les permite salir.

DEPORTES

*Con AFP

