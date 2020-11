Tabárez, sorprendido por la victoria contra Colombia

El seleccionador de Uruguay, Óscar Washington Tabárez, confesó este viernes que nunca pensó que su equipo golearía por 0-3 a Colombia y calificó el resultado como "histórico", pues es la primera vez que la Celeste se impone en Barranquilla tras acumular tres derrotas y un empate, en partido de la eliminatoria al mundial de Catar 2022.

"Ahora nos tocó ganar acá. Ya le digo que no lo pensaba antes del partido y menos en esta forma, que creo que fue contundente pero se puede dar", dijo 'el Maestro' en la rueda de prensa posterior al partido de la tercera jornada de las eliminatorias sudamericanas a Catar 2022.



La Celeste consiguió la victoria con anotaciones de Edinson Cavani, Luis Suárez de penalti y Darwin Núñez, revelación del Benfica. Para el estratega de 73 años, "las estadísticas, aunque duren mucho tiempo, están para romperse y siempre es bueno que eso suceda porque las cosas están para renovarse".



"Además lo principal de todo es que damos un paso más, un paso importante hacia la gran meta, que es tratar de ir al Mundial de Catar", aseguró.



Manifestó que la planificación del partido de hoy comenzó tras la derrota 4-2 del mes pasado en Quito ante Ecuador, un juego en el que su equipo no tuvo una buena presentación.



"En Ecuador tuvimos una derrota que nos dolió mucho y yo creo que muchas de las cosas que hoy se vieron en la cancha, más allá del juego, esto es una historia interna, empezaron después del partido que perdimos con Ecuador", relató.



Tabárez realzó el triunfo de hoy y dijo que es "histórico porque nunca había ocurrido acá en Barranquilla".



"Cuando uno piensa en un proceso de trabajo que vaya, digamos, favoreciendo la competitividad del equipo, todas las estadísticas negativas que pudieron haber en un momento son capaces de cambiarse", dijo.



Admitió además que para su equipo siempre es muy difícil jugar en Barranquilla por las altas temperaturas y la humedad, que no tienen en ningún lugar de Uruguay, y afirmó que "los jugadores terminaron muy cansados".



"Conseguimos lo que queríamos en la planificación, para nosotros no cambia nada, somos los mismos que perdimos con Ecuador", apostilló y agregó que "tenemos que ya mirar para adelante y esto dejarlo ahí, quietito, en el lugar histórico que tomó".



En la próxima jornada, programada para el martes, Uruguay recibirá a Brasil en el estadio Centenario de Montevideo.



