La actriz española Hiba Abouk ha confirmado este lunes que está en trámite de divorcio del futbolista marroquí del Paris Saint-Germain (PSG) Achraf Hakimi, tras la imputación de éste por la presunta violación de una joven de 24 años a finales de febrero.

Sus palabras han calado entre los seguidores del fútbol colombiano, debido a que el caso de Hakimi fue mencionado en prensa por cuenta de la salida de Óscar Rentería de 'El Pulso del Fútbol' de Caracol Radio, quien había hablado sobre el caso.

'He necesitado tiempo para digerir este shock'

Achraf Hakimi, junto a Messi. Foto: AFP

En sus primeras declaraciones públicas tras conocerse el caso, denunciado por la supuesta víctima el pasado 26 de febrero en una comisaría cerca de París, Abouk ha asegurado que la pareja habría tomado la decisión de separarse antes de esos hechos.



"He necesitado tiempo para digerir este shock", indica la actriz en un comunicado difundido a través de su perfil en Instagram, que comienza exponiendo su necesidad de explicarse "para aclarar en primera persona las informaciones erróneas que circulan" y para poder retomar su vida personal, pública y profesional.



"La realidad es que hacía ya un tiempo que, después de meditarlo mucho, el padre de mis hijos y yo tomamos la decisión de poner término a nuestra relación de pareja, mucho antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada mediáticamente y de los cuales soy totalmente ajena", señala.



"Quién iba a imaginar que, además de enfrentarme al consabido dolor que acarrea una separación y aceptar el duelo que conlleva el fracaso de un proyecto familiar al que me había entregado en cuerpo y alma, tendría que enfrentarme a esta ignominia, he necesitado tiempo para digerir este shock", prosigue.



Al mismo tiempo, la actriz, conocida por la serie "El príncipe", recalca que siempre ha estado y estará del lado de las víctimas.



"Dada la gravedad de la acusación solo nos queda confiar en el buen hacer de la justicia, siempre estaré del lado de la víctima", agrega para finalmente pedir respeto a su intimidad y la de sus hijos, su "absoluta prioridad".

La polémica de Rentería

Óscar Rentería. Foto: Capturas de pantalla Win Sports

"Una mujer no debía ir sola a un apartamento de un futbolista” (sic), fue la frase de Rentería que supuestamente desató el alud que terminó con su despido de Caracol.



"Sigo pensando que, si esa muchacha se fue al apartamento del jugador sola, sabía lo que podía pasar. Para qué viene a reclamar después”, dijo Rentería posteriormente sobre el caso de Hakimi.



“La película de ella no la creo, a lo mejor es cierta y me toca presentar disculpas, pero no la creo. Ese es mi pensamiento y respeto profundamente al que piense lo contrario, pero no lo comparto”, llegó a aseverar el comunicador.

El defensa internacional marroquí del PSG Achraf Hakimi fue formalmente acusado el pasado 2 de marzo por la presunta violación de una joven de 24 años en un procedimiento que se cursa ante el Tribunal de Nanterre. Achraf desmintió los hechos y sus abogados han denunciado una campaña de "chantaje" contra el futbolista. Según el testimonio de la joven, ambos entraron en contacto en enero a través de las redes sociales y el 25 de febrero el futbolista la invitó a su casa donde se propasó: la besó en los labios pese a su rechazo, le levantó la ropa, le besó los senos y le introdujo los dedos en la vagina, pese a que ella se resistió. La denunciante señaló que consiguió deshacerse de su agresor de una patada y envió un mensaje a una amiga, que acudió a buscarla.

