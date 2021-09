Murillo, figura en La Paz y pieza clave para ir por un triunfo en Asunción

Nunca es tarde para consolidarse en la vida. Óscar Fabián Murillo puede dar fe de ello. A los 33 años, el zaguero del Pachuca de México quiere demostrar que puede ser titular de la Selección Colombia de fútbol. Ya fue la gran figura del equipo en La Paz, en el empate 1-1 contra Bolivia. Y también este 2021 ha sido clave para su futuro, cuando deje las canchas.

Su llegada a la Selección no fue fácil. El puesto en el que juega, zaguero central, tenía mucha competencia en sus primeros años de carrera. Cuando debutó en primera división, en marzo de 2008, Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes estaban consolidados en la Selección. Detrás de ellos, hacían fila Aquivaldo Mosquera y Amaranto Perea. Luego apareció Cristian Zapata, dos años mayor que él.



(Lea también: Egan Bernal hace una increíble revelación en la Vuelta a España)



El Mundial del 2014 lo vio por televisión, después de haber jugado en Quindío, en la MLS con Colorado Rapids, en Pereira y en Nacional. Y mientras el técnico de entonces, José Pékerman, buscaba otras opciones, como Pedro Franco y Jeison Murillo, Óscar hacía el tránsito hacia México, tras salir campeón en el fútbol colombiano.

En el Pachuca está más que consolidado, con 206 partidos jugados y ocho goles en casi seis años de carrera en el fútbol mexicano.

“La Copa América fue muy importante porque el profe pudo trabajar con muchos jugadores que llegaron por primera vez o muchos jugadores que apenas los tenía ahí". FACEBOOK

TWITTER

Los caminos de Murillo y la Selección se cruzaron, por fin, en marzo de 2016. Pékerman lo convocó y lo puso como titular contra Bolivia en La Paz, en la eliminatoria para Rusia 2018.



“Sabemos que a veces es complicado por el tema de la altura, porque hay muchos que no juegan en la altura y cuesta un poco”, le dijo Murillo a Blu Radio.



El zaguero comenzó a ganarse un espacio en las convocatorias de Pékerman, aunque luego aparecieron dos jugadores que se fueron consolidando como titulares, Dávinson Sánchez y Yerry Mina. Sin embargo, estuvo en dos partidos importantes de ese ciclo: fue titular en Lima, el día que Colombia clasificó a Rusia, y también en el primer partido de la Copa del Mundo, contra Japón. Luego apareció Mina con sus goles y Murillo debió volver a hacer fila.



(Además: Naomi Osaka anuncia un descanso 'por tiempo indefinido' del tenis)



No tuvo muchas oportunidades en la era de Carlos Queiroz: no fue a la Copa América de Brasil 2019 y apenas apareció en un par de amistosos. Pero con el regreso de Reinaldo Rueda, que lo alcanzó a dirigir en Nacional, Murillo volvió a abrirse camino en la Selección. El DT confía mucho en él, por su precisión y rapidez.



“La Copa América fue muy importante porque el profe pudo trabajar con muchos jugadores que llegaron por primera vez o muchos jugadores que apenas los tenía ahí, ya muchos nos conocemos y sabemos la idea del profe, entendimos todo lo que quiere y fue muy satisfactorio estar esos 48 días juntos”, declaró Murillo.



La ausencia de Mina por lesión y el factor de la altitud pusieron de nuevo en primera fila a Murillo, el más destacado en La Paz. Eso poner a Rueda en un encrucijada: ¿seguirá como titular?



(En otras noticias: La Selección tendría una nueva baja para enfrentar a Paraguay y Chile)



Mientras tanto, Murillo comienza a sacarle tiempo al fútbol para armar su proyecto de vida para cuando se retire. Hace apenas un mes obtuvo su título de bachiller, en la Unión Profesional para la Educación y el Trabajo (Upet), de Medellín. Ahora se prepara para comenzar una carrera profesional, en el campo agropecuario. Si algo ha tenido Murillo es paciencia y talento para esperar su oportunidad. Cuando la tiene, responde.



DEPORTES