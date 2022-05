Los casos de supuesto abuso y acoso sexual que denunciaron en su momento unos árbitros colombianos contra el exárbitro Óscar Julián Ruiz, se revivieron este lunes cuando el medio británico 'The Guardian' publicó un artículo en el que informa que los casos llegaron a la Fifa, cuyo Comité de Ética investiga las acusaciones.

En su informe, el medio relata que Ruiz "ha sido acusado de acoso sexual por 11 presuntas víctimas y más de 30 testigos. Imer Machado, director de la comisión de árbitros de la FCF, también enfrenta denuncias de abuso y acoso sexual por parte de 14 presuntas víctimas y testigos".



Las denuncias hechas en su momento por el exárbitro Harold Perilla, quien ha insistido en que Ruiz acosó a varios árbitros, fueron archivadas por la Fiscalia en agosto de 2020.

El fiscal del caso consideró entonces que la denuncia que se presentó en 2019, por Perilla, fue extemporánea, ya que según la investigación, el supuesto acoso habría ocurrido entre 2009 y 2016.



Las acusaciones contra Ruiz, aunque archivadas, volvieron a tomar fuerza, ya que desde la Fifa confirmaron que el caso está en investigación.



"Hemos tomado nota de la información proporcionada en su consulta y podemos confirmar que el Comité de Ética de la FIFA independiente está investigando el asunto”, dijo un portavoz de Ética de la FIFA. “Por favor, comprenda que no se pueden hacer más comentarios en esta etapa”, dijeron a 'The Guardian'.

Respuesta de Ruiz

Ante esta nueva información, EL TIEMPO contactó a Ruiz, quien manifestó: "La Fifa es libre de investigar y ojalá investigue para que lleguen a la misma conclusión a la que llegó la Fiscalia", dijo.

Ruiz ha tenido varias denuncias en su contra por acoso sexual. La primera ocurrió en 2012, cuando fue acusado ante la Fiscalía por el también exárbitro Mauricio Sánchez Carvajal.



La segunda denuncia fue presentada en marzo de 2019 por Hárold Perilla, quien llegó a ser árbitro internacional en 2017. En ella también se presentó una acusación contra Ímer Machado, hoy miembro de la Comisión Técnica Arbitral.



En 2019 el exárbitro del colegio del Meta, Heiner Fabián Reyes Quevedo, también denunció ante la Fiscalía a Ruiz, en ese caso, por acceso carnal violento a menor de 14 años.

La carrera de Ruiz

Óscar Julián Ruíz, exárbitro colombiano. Foto: Archivo EL TIEMPO

En su hoja de vida se destacan sus dos participaciones en los Mundiales de Fútbol del 2006 y 2010. En el primer torneo orientó el juego Países Bajos vs. Costa de Marfil, pero tuvo varios inconvenientes.



En la Copa del Mundo de Sudáfrica, Ruiz fue el juez central de los partidos Sudáfrica vs. Francia y Grecia vs. Nigeria.



Fue el encargado de dirigir las finales del Campeonato Suramericano Sub-17 de 1995 en Perú, y del Preolímpico de Argentina en 1966. En ese mismo año, fue el juez central de la Supercopa y dos años más tarde orientó el partido definitivo de la Copa América.



Y en el 2000, fue el árbitro que dirigió la final de la Copa Intercontinental y en el 2001 estuvo al frente del partido por la final de la Copa Mercosur.



En la Copa Libertadores, Ruiz tiene su historia. Dirigió las finales del 2003, 2007 y 2014, además de la final de la Copa Suramericana del 2010.



Hasta el momento, el exárbitro colombiano cuenta con 57 partidos pitados en la Copa Libertadores, siendo el juez que más veces ha sido central en este certamen.



En el 2010, Ruiz fue elegido como el tercer mejor árbitro del 2001 al 2010, al lado del italiano Pierluigi Collina.

El último partido en Colombia que dirigió fue el 4 de junio del 2011 entre Millonarios y Equidad, mientras que el 5 de mayo de esa temporada fue el último día en el que hizo las veces de juez central en una Copa Libertadores, en el compromiso entre Cerro Porteño y Estudiantes de La Plata.



DEPORTES

