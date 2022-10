España y Colombia volverán a verse las caras en el Mundial Sub-17 femenino que se disputa en la India, esta vez con el título en juego, tras eliminar este miércoles a Alemania (0-1) y Nigeria en la tanda de penaltis, respectivamente.

Una jugada tras saque de banda que supo convertir en gol la delantera española Lucía Corrales dio la victoria al conjunto de Kenio Gonzalo en un ajustado duelo contra la de Alemania, que hace unos meses le arrebató el título de la Eurocopa 2022 de Bosnia-Herzegovina.



En un partido que fue subiendo de tono tras un gol anulado de la delantera Mara Alber en el minuto 20, La Roja no desistió de crear ocasiones y controlar el esférico pese a la gran ofensiva germana.



La selección española se cuela por segunda vez consecutiva en la final de este campeonato y defenderá el título de campeona frente a una Colombia que en sus participaciones previas en este torneo no había logrado pasar de la fase de grupos.



Una parada de la 'cafetera' Agudelo en el lanzamiento decisivo de la tanda de penaltis le otorgó el pase a la final por primera vez en su historia, tras un empate sin goles ante Nigeria.



Pero Colombia no fue fácil, ya que minutos antes la nigeriana Edafe tuvo en sus botas el poder de clasificar a su equipo a la final, pero mandó a un palo el quinto penalti de su equipo. La final se disputará el próximo domingo en la ciudad financiera de Bombay, donde colombianas y españolas comenzaron su andadura en este Mundial en un encuentro que se saldó con la victoria de España por 1-0.

Córdoba se destapa

Y en medio de la polémica y de la alegría, pues se siguen conociendo críticas a los llamados, pues hay algunas que siguen confirmado que hay vetos.



Oscar Córdoba, el exarquero de la Selección Colombia, cuya hija, Vanessa, es una de las arqueras más experimentadas y de buen nivel, habló del tema.



"No sé. Cuando tú llamas a un refuerzo, el refuerzo es bueno o malo. Ya el técnico decidirá si es bueno o malo. Pero cuando en el último torneo, en la Copa Ídolas, Vanessa ataja, ataja bien y sale campeona con penales. Te queda la duda”, aseguró Córdoba.



Y agregó. "Para Vanessa fue una sorpresa, ella tomó el reto como algo muy personal, se preparó de una manera muy específica y muy especial. Sabía lo que era jugar una Copa Libertadores. El técnico, al final, toma la decisión”, añadió.



"Acá no valoran su capacidad", sentenció.



