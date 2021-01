Real Madrid, tan frío como la noche: no pudo con Osasuna

El Real Madrid, como le ocurrió hace dos jornadas en Elche, volvió a ceder dos puntos al no pasar del empate en Pamplona ante Osasuna (0-0), lo que le impide situarse como líder provisional de LaLiga Santander.

En un partido con nieve y mucho frío el conjunto de Zinedine Zidane apenas pudo desbordar la defensa del equipo de Jagoba Arrasate y casi ni creó peligro ante Sergio Herrera.



(Lea también: Vea acá la gran asistencia de James para el gol del Everton)



El partido no cambió mucho en la segunda mitad, con un césped en buen estado gracias al trabajo realizado por los operarios rojillos retirando la nieve durante todo el día.



"No hay excusas del campo. Hemos jugado los dos en este campo. No fue por el campo", declaró Toni Kroos a 'Movistar' al término del duelo, del que dijo que su equipo controló el juego, pero creó "pocas ocasiones".



"Perdimos rápido el balón arriba, fue difícil jugar por el medio, hubo un poco más de espacio para nuestros laterales, controlamos el partido, no lo hicimos tan mal... Pero nos ha faltado algo arriba para ganar el partido", agregó Kroos.



(En otras noticias: Análisis: así le fue a James en el difícil triunfo del Everton)



El empate deja al Real Madrid segundo a un punto del Atlético de Madrid con tres partidos más disputados, ya que el cuadro rojiblanco no pudo enfrentarse al Athletic por el temporal de nieve que azotó el centro de España.



DEPORTES