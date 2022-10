La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) investiga una supuesta orgía en la que habrían estado envueltas varias jugadoras y miembros del equipo técnico del club Famalicão, según divulgó hoy el periódico luso Público.

Escándalo en Portugal

Facebook Twitter Linkedin

El estadio vacío del Valencia en el partido contra Atalanta. Foto: EFE

Los hechos, "una supuesta orgía y prácticas de cariz sexual", se habrían producido en la temporada 2021-22 en un apartamento del club, donde vivía un miembro del equipo técnico, y habrían afectado al menos a ocho jugadoras, según informó una persona de quien no se reveló la identidad pero que sería antigua jugadora del Famalicão.



"Al ver a varias colegas mías de profesión denunciar prácticas de acoso sexual (...), decidí contar también por esta vía mi caso y esperar que se investigue, también, esta situación", explicó la denunciante, recogió el medio luso.



(Puede leer: Hincha que celebró gol mostrando sus senos aparece con nuevo video: 'Me vetaron').



Además, criticó la "conducta negligente" de los dirigentes del club que "nada hicieron" al ser avisados de que el entrenador y el director deportivo del club habían sido denunciados por prácticas de acoso sexual durante su trabajo en otros equipos.



En septiembre, el club suspendió al director deportivo, Samuel Costa, y al entrenador, Miguel Afonso, ambos del equipo femenino, después de que la FPF abriera una investigación por la sospecha de acoso sexual hacia jugadoras cuando trabajaban en el Vitória de Guimarães y el Rio Ave, respectivamente.



(Además: Piqué, 'condenado': filtran camiseta del Barcelona con el nombre de Shakira).



La agencia EFE entró en contacto con el Famalicão pero no obtuvo respuesta.

EFE

Más noticias de Deportes