El debate no para: Pitana, en la mira por validar el gol de Brasil

El árbitro argentino Néstor Pitana sigue en la mira después de la acción que validó, con el respaldo del VAR, en el partido entre Brasil y Colombia. Mientras las autoridades de la Conmebol le dan la razón a Pitana, la polémica está encendida.

En menos de cuatro horas, la Conmebol hizo público el video de la conversación de Pitana con los jueces del VAR, el argentino Ezequiel Brailovsky y el boliviano José Antelo, con el que terminan respaldando la actuación del central.



“A los 77 minutos se produce un ataque del equipo amarillo, donde el balón toca al árbitro, volviendo hacia atrás a un compañero, que juega lateralmente, no constituyendo un ataque prometedor. El árbitro permite que el juego continúe, tomando una decisión que se ajusta a las reglas de juego, ya que el balón no entra directamente a la portería, no cambia de posesión y no inicia un ataque prometedor, que son las tres acciones por las cuales debería detenerse el juego y reanudar con un bote a tierra”, dice el video publicado por la Conmebol.



Sin embargo, no hay unanimidad, así las autoridades arbitrales le den la razón a Pitana, sobre la decisión que tomó el juez argentino. De hecho, la Federación Colombiana de Fútbol envió una nota de protesta (ver recuadro).

“Es un error humano, no se pasa por la cabeza de nosotros ni mala fe ni nada torcido, solamente un error humano de un árbitro que últimamente ha sido calificado como uno de los mejores del planeta”, le dijo Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, a Blu Radio.



“Es triste porque se había planteado un buen partido por parte del profesor Reinaldo y los jugadores venían trabajando con mucha disciplina y el error arbitral generó un desenlace de un partido, que se pierde cuando no merecimos que eso sucediera”, agregó.

Opiniones

El exárbitro Rafael Sanabria explicó lo sucedido y afirmó que Pitana falló en la decisión: “Se equivoca el juez. El contacto con el árbitro interfiere en la conducta de los jugadores: levanta los brazos (Wílmar) Barrios y se queda al lado del árbitro y se queda frenado; (Gustavo) Cuéllar, que estaba detrás, podía interceptar la pelota, pero no lo hizo. No se puede dar la ventaja, y, encima, la revisó el VAR y no la corrigió: muy mal los árbitros ahí”, dijo.



Sanabria también les da una responsabilidad en lo sucedido a los jueces del videoarbitraje: “Simplemente le dicen que el contacto no interfiere y que el gol es válido, pero es totalmente equivocado: hasta en Ospina interfiere, porque espera que el árbitro sancione. Me parece terrible ese concepto de reglamento de los árbitros que termina en esto”, añadió.



José Borda, otro analista arbitral, coincidió en que, según el reglamento, debe sancionarse un “bote a tierra” por el toque de la pelota en el árbitro, que es fortuito pero afecta la jugada.



El propio reglamento explica que el balón no estará en juego cuando “toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además: un equipo inicie un ataque prometedor, o el balón entre directamente en la portería, o el equipo en posesión del balón cambie”. La pelota le quedó a Firmino y fue un gol absolutamente polémico para el 1-1 parcial.

Néstor Pitana. Atrás, Neymar. Foto: Efe





Wílmer Barahona, exárbitro internacional y hoy analista, también reprobó la actuación del central argentino. “El árbitro Néstor Pitana se equivocó. La regla número 9 dice que cuando la pelota pega en el árbitro y viene un ataque prometedor debe interrumpir el juego y dar balón a tierra. El árbitro estaba desconcentrado, y el VAR, que debía haber ayudado, tampoco le informó de la situación”, afirmó Barahona en su cuenta de YouTube (Arbitraje de Frente). “Es un error gravísimo, de desconocimiento de las reglas de juego, y por eso no solo deberían sancionar a Pitana, sino a todo el equipo arbitral”, agregó.



Por su parte, el analista y exárbitro argentino Javier Castrilli sí se puso del lado del juez y del VAR: “Cuando el balón pega en el árbitro (...). Se debe cortar el juego si el balón cambia de posesión de equipo... o genera oportunidad manifiesta de gol... pésima ubicación de Pitana, pero el balón va a la punta y la posesión es del mismo equipo...”.



El brasileño Arnaldo César Coelho, quien dirigió la final del Mundial de España 82 y ahora es comentarista, consideró que Pitana falló: “La jugada de ayer de Brasil fue irregular. La regla es clara: cuando el balón toca el árbitro y se da inicio a un nuevo ataque, tiene que paralizar el juego inmediatamente, y Pitana no lo hizo”, dijo Coelho a Blog Deportivo, de Blu Radio.



Pitana sigue en el ojo del huracán. Tiene el respaldo de la Conmebol, pero las quejas por su actuación no se detienen. ¿Lo volverán a designar?



