El Real Madrid en su laberinto... (Opinión)

Keylor Navas es un arquero fenomenal, salvapartidos, ganacampeonatos, costó monedas, rindió montañas; quizás no aportaba el glamour que requiere el Real Madrid y desde su primer año el club hizo lo imposible por desplazarlo. Se fue. Cristiano Ronaldo llevaba un promedio exacto de 50 goles por temporada, pero sostenía una lucha de egos con el presidente. Se fue. En rigor, les abrieron la puerta.

Un gran arquero y un 9 que la mete adentro, los cimientos en que se basa todo equipo exitoso, y buena parte de la explicación de las Copas de Europa ganadas por este discreto conjunto madridista. Es cierto, Cristiano, con 34 años, bajó su producción casi a la mitad: marcó 28 en Juventus el curso pasado. La realidad es dura: se quedó sin gol adelante y le marcan mucho atrás. Courtois es un arquero normal, las que van adentro siguen su curso irremediable. Y Gareth Bale, encargado de los goles sin CR7, promedia 17 por estación. Eso sin contar que es un ente autárquico, una especie de Gibraltar, está en España, pero no pertenece a ella.



En esas dos razones puntuales -hay muchas más- empieza la debacle del club de Di Stéfano y Bernabéu. Contando su desastrosa pretemporada, más Liga y Champions, el Madrid lleva jugados 10 partidos, ganó 3 (Celta de Vigo, Levante y Fenerbahçe), perdió 4 y recibió la friolera de 25 goles. Entre ellos, los bochornosos siete pepinos del Atlético y los tres del Paris Saint Germain, que lo despachó sin siquiera contar con su tridente de oro (Mbappé-Cavani-Neymar).



Lo peor para un hincha de fútbol es no tener esperanzas ya en el inicio de temporada, cuando no ve soluciones en el horizonte. Sobre todo viniendo de un año aciago, en blanco. Es un paciente a quien no se le notan señales de mejoría, en cambio aún podría empeorar. Las taquillas del Bernabéu son sintomáticas: cuando empiezan las asistencias de 45.000 es porque su gente no ve la luz del sol. El Madrid fue el club que más gastó en refuerzos: 305 millones, sin embargo siguen jugando los mismos de los últimos años: Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Nacho, Modric, Kroos, Casemiro, Lucas Vázquez, Isco, Bale, Benzema… Zidane parece no confiar en los nuevos que le trajo Florentino y Florentino no le trajo lo que pedía el francés. La única coincidencia -Hazard- llegó de vacaciones con 5 ó 6 kilos de más y aún no aportó nada.



El grave desperfecto del Madrid, sobre todo, es su falta de contenido futbolístico, no tiene juego. Hace tiempo no se sabe a qué juega, incluso cuando era campeón. Es una botella vacía. Son muy buenos jugadores que tratan de pasarse la pelota entre ellos, pero sin tener claro el objetivo. No se le ve un estilo, un plan, una táctica, ni ofensiva ni defensiva. Y los demás sí tienen. El sopapo de París, por encima del 0-3 (pudo ser mayor) disparó las últimas alarmas porque el equipo ni siquiera remató al arco, fue superado de punta a punta, el PSG lo vapuleó en intensidad, en ideas; también en ganas. La imagen de Thomas Tuchel como técnico salió muy fortalecida, la de Zidane, chamuscada. Ya le empezaron a rondar los cuervos por arriba. La prensa madrileño-madridista se atreve a arrojar nombres de sustitutos, y si se atreve es porque el gran jefe Florentino lo permite.



El Madrid tiene todo para ser el mejor equipo del mundo: el estadio, la ciudad deportiva, la hinchada, los jugadores… no el técnico. Siempre da la impresión de no tener un conductor a la altura de lo demás. ¿Por qué…? Ahí entra el presidente, Florentino Pérez, dirigente fenomenal en casi todo, sólo que le gusta inmiscuirse demasiado en el fútbol. Los fichajes los decide él y, si pudiera, decidiría también la alineación. Para eso necesita entrenadores permeables. O que le presten oídos. Zidane es uno de ellos, como antes fueron Solari, Lopetegui, Benítez, el mismo Ancelotti. Ya se habla de Mourinho, pero Florentino sabe que con Mou tiene un límite que no puede traspasar. Podrían hablar del tiempo, de la familia, de lo cara que está la vida… Hasta ahí. Cuando el portugués entra a un club, manda él. Roberto Fleitas, gran estratega uruguayo de Nacional, no tenía trato casi con los directivos; “si quieren saber cómo forma el equipo que compren el diario”, rugía. Mourinho es parecido. Lo mismo cualquier otro de los grandes: Guardiola, Klopp, Pochettino, Simeone, Tuchel, Conte. Lo paran en seco. Por eso él necesita un DT al que pueda influir. Bernabéu también se metía con el fútbol, pero había sido jugador, sabía. Se encerraba con Di Stéfano y evaluaban los posibles refuerzos. Lo contó Pachín: “Yo jugaba en el Osasuna; una tarde contra el Madrid lo marqué bien, no le dejé tocar el balón y al cabo del primer tiempo se me acercó Alfredo: ‘Pibe, ¿querés jugar en el Madrid?’. Claro, respondí. No me dijo nada más. Al mes me llamó Bernabéu y se hizo el pase”.



Zidane cedió en el tema Keylor, cedió con Bale y James, no le trajeron a Pogba (que tampoco hubiese cambiado nada), se supone que también debe ceder con los popes del vestuario. Y ahora, aunque se apellide Zidane, está en un precipicio. Sobrevendrá la comedia del presidente del respaldo a muerte, pero si sigue jugando tan penosamente le pondrán fecha de vencimiento. Y no parece lejana. El problema es que no hay profesionales importantes a mano por si se decide el reemplazo. Ahora surgió el nombre de Xabi Alonso, muy potable, con pasado merengue, pero recién está empezando su andadura y lleva sólo 4 fechas en la Real Sociedad. ¿Se animará a dejar el club vasco en la zanja para salir corriendo a los brazos de Florentino…?



Después de haber sido el dominador supremo del fútbol español, el Real Madrid se ha alejado del triunfo a nivel nacional. Sólo suma 2 ligas sobre 11 y 2 Copa del Rey de las últimas 26. Por eso la poderosísima prensa madridista propala desde hace algunos años que lo único valedero es la Champions. Es un torneo de 13 partidos donde los seis primeros no son un gran obstáculo. Se puede perder como el miércoles ante el PSG y clasificar igual. Luego sí, vienen los siete compromisos a todo o nada. Ese torneo ha sido su salvavidas de lujo en los últimos años; pese a ello, el madridismo entero es consciente: no puede tener otro año en blanco en España.



Este domingo en la tarde, en Sevilla, Zidane se juega una ficha más. Ya le quedan pocas en el tapete.



Último tango...



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

En Twitter: @JorgeBarrazaOk