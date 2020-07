Un cuadro muy desigual en la Champions... (opinión)

Los sorteos son así, impredecibles. Juegan el azar y la pizca de suerte que inclina la balanza. Eso de que para ser un justo campeón hay que ganarles a todos o a cualquiera no deja de ser un discurso romántico. ¿Quién no prefiere enfrentar a un débil en fuga que a un monstruo alicaído?

Toparse de frente con el sorprendente Leipzig o el fantástico Atalanta de Muriel y Zapata nunca será lo mismo que estrellarse con el Real Madrid, el Barcelona o el Bayern Múnich, estén como estén. Claro, el fútbol está dotado de épica, esa es su belleza, pero siempre será mejor no ir contra un peso pesado, al menos no antes de la final.



Por eso, este sorteo de la Champions dejó claro que el cuadro es desigual. Es extremadamente fuerte por un lado, con los llamados favoritos, y es más benévolo por el otro, con los llamados a las gestas. Si por un lado se eliminarán entre ellos Real Madrid con el Manchester City, y de ahí con un posible Juventus, y de ahí con un Barcelona o Bayern Múnich... no hay duda de que los monstruos caminarán sobre puntillas.



Mientras que por el otro, el que sonríe así quiera disimular la sonrisa es el Atlético de Madrid, porque le toca en cuartos con Leipzig (que ya no tiene a su estrella Werner), y luego le podría tocar Atalanta (fuerte pero inexperto), o un PSG (damnificado porque en Francia no reanudaron competición).



Así las cosas, para los que añoran una final de fuerzas equilibradas, de esas que paralizan el mundo, vayan pensando en un Atlético-Real o un Atlético-Barcelona o un Atlético-Bayern para tener la sensación de que será una final pareja.

Los que prefieren una final atípica y digna de una gesta, de esas que también emocionan pero solo cuando se da la gesta, piensen en un Madrid-Atalanta; y los que quieren una final anticipada, que anhelen un posible Real-Barcelona, pero en semifinal. Así lo quiso el sorteo, que ya jugó y definió un cuadro muy desigual.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET