Cuando todos juegan, menos Colombia… (Opinión)

Este jueves, la Selección Colombia pudo haber tenido una jornada más de preparación para la Copa América de Brasil, un torneo que muchos piden ganar. Por lo menos, eso han criticado algunos a todos los cuerpos técnicos que pasaron por la Federación: que, salvo Francisco Maturana en 2001, no ganaron nada.

Pero no. Todas las selecciones de Suramérica tienen competencia en esta fecha Fifa, menos Colombia. Revisemos: Brasil juega contra Uruguay y Camerún. Los celestes, además de ese partido, tienen un duelo con Francia (sí, la campeona del mundo). Argentina va a jugar dos veces contra México.



Bueno, esos fueron campeones del mundo. ¿Y el resto? Pasemos revista: Ecuador enfrentará a Perú y Panamá. Los peruanos, además, jugarán contra Costa Rica. Chile también será rival de los costarricenses y luego recibirá a Honduras. Venezuela juega en la madrugada de este viernes contra Japón y el martes lo hará contra Irán. Hasta Bolivia tiene partidos: este viernes contra Emiratos Árabes y el lunes, contra Irak.



¿Y Colombia? Bien, gracias. Lo único que se sabe al respecto es un comunicado sin firma, publicado el 31 de octubre, que nos pone a competir, pero en el mundial de excusas. Y podemos pelear podio.



Dice el comunicado que no hay amistosos porque hay posibles convocados que están en las fases finales de Libertadores y Suramericana. Como si no supieran en la federación que los torneos de Conmebol paran en las fechas Fifa: no se juega ni esta semana ni la siguiente. El River vs. Boca es el sábado 24, con tiempo suficiente para que los jugadores volvieran a sus clubes.



Segundo punto: que estamos en las fases finales de la Liga. Cierto, pero es un reflejo de un problema eterno del fútbol colombiano: exceso de fechas, incapacidad para cuadrar un calendario (el partido de este jueves entre Rionegro y Once Caldas lo movieron de horario dos días antes). En fin, el desorden tradicional.



Que los rivales ofrecidos no cumplen con las expectativas de la federación. ¿Las expectativas de quién? ¿Del DT? No hay. ¿De los directivos? Ya ni hablan. ¿De quién? Una manera de disimular su falta de gestión.



Ahora: lo último que se supo públicamente del reemplazo de José Pékerman es que están buscando el DT “que cumpla con el perfil adecuado para nuestro equipo nacional”. Pero parece que en el comité ejecutivo, todos tienen una idea distinta del “perfil adecuado”. Y que parece que estuvieran esperando a que se caiga Juan Carlos Osorio o Reinaldo Rueda.



Como dijo Gabriel Meluk en estas mismas páginas: es mejor jugar, así sea contra Turcos y Caicos. Pero ni eso hacen hoy en la federacíón, donde parece que les preocupa todo, menos la Selección. No se quejen después si en la Copa América no hacen gran cosa.



