A 45 días de la eliminatoria... (Opinión)

Los portugueses vienen a la conquista de América. Como una suerte de Fernando de Magallanes o Pedro Alvares Cabral modernos, Carlos Queiroz desembarcó en Colombia y José Peseiro en Venezuela. En los siglos quince y dieciséis, Lusitania dio los mejores navegantes, ahora son los grandes mercaderes futbolísticos. Atiborran el mundo de jugadores y entrenadores. A 45 días de su comienzo, la Eliminatoria Sudamericana presenta su primera nota de color: dos lusos frente a frente en la primera fecha de la ruta a Catar 2022. Con un agregado: Peseiro era asistente técnico de Queiroz en el Real Madrid en 2004.

Jorge Jesús (otro Vasco da Gama) logró la Libertadores con Flamengo y profundizó la tendencia de traer profesionales del Viejo Continente. En Emelec e Independiente del Valle hay dos españoles. Por primera vez habrá tres europeos en una Eliminatoria, pues también estará Jordi Cruyff en Ecuador.



La renuncia de Dudamel al seleccionado venezolano (ningún misterio, simplemente le apareció un contrato muy superior del Atlético Mineiro y se fue) movió la estantería de la Eliminatoria. Si bien nadie veía a la Vinotinto como candidata a un cupo mundialista, se la consideraba una selección difícil, bien armada, con muchos futbolistas capaces, que destacan en varios países, y un técnico consolidado y de carácter como Dudamel. Ahora todo cambió. Peseiro, su reemplazante, fue presentado el miércoles último. Arranca de cero, no conoce a los futbolistas y no tendrá tiempo de jugar ningún amistoso antes del debut el 26 de marzo en Barranquilla. Ni siquiera podrá entrenar con sus jugadores hasta cinco días antes. Una ventaja inesperada para Queiroz en este tablero de ajedrez.



La misma que tendrá Argentina ante Ecuador. Jordi Cruyff asumió recién el jueves último en la Tricolor. Tampoco él tendrá jugadores a disposición para ensayos ni entrenamientos. Para Venezuela fue un contratiempo inesperado quedarse sin entrenador, Ecuador no se lo puede endosar a nadie: se demoraron en elegir un conductor. Peseiro ya habló con Josef Martínez, futbolista de élite en la MLS estadounidense y está confiado en su regreso. Martínez se automarginó de la Selección enfrentado con Dudamel. En su entorno hacen una delicada acusación contra el DT relacionada con su representante. La vuelta del goleador no es una noticia menor. Rondón está sin jugar en China por el coronavirus, que mantiene paralizada la liga y Peseiro anunció un principio suyo: alinear a futbolistas que estén activos; pero no se animará a dejarlo fuera de la convocatoria. También recobraría su importancia el bajito y habilísimo Soteldo, quien tampoco era muy tenido en cuenta por el exarquero.



La elección del nuevo adiestrador desató una interna seria en Venezuela. En ausencia del presidente, el vice Berardinelli daba a entender como consumado el arreglo con Jorge Sampaoli, pero el presidente, en uso de licencia, reapareció y sacó de la manga a Peseiro. "Nosotros no podíamos separarnos del presupuesto prefijado para la contratación de un seleccionador. Uno se arropa hasta donde la cobija alcance”, señaló el uno, Laureano González. Se refería a Sampaoli, claro, quien estaba listo para viajar a Caracas e iba a cobrar, dicen, 25 millones de dólares por 4 años (con todo su equipo). En un país que hace parecer a Cuba como de primer mundo, era insultante.



Brasil está impecable. Su buena nueva es el retorno del mejor Neymar, totalmente recuperado y con ganas de recibir, por fin (ya cumplió 28 años) un Balón de Oro. Los de Tite estrenan el título de campeón de América con muy pocas dudas, acaso el momento gris de Willian, suplente en el Chelsea, y el presente fantasmal de Coutinho, quien sigue hundido, ahora en el Bayern Munich, y suele ir al banco pese a su infladísima cotización. A cambio, atraviesan un presente brillante Firmino y Gabriel Jesús. Le sobran nombres.



Uruguay se estrenará sin Suárez, su goleador histórico, operado de rodilla en enero, y con un Cavani bastante inactivo desde hace tiempo. Se va del PSG en junio al no renovar contrato y además está tapado por todos lados: Neymar, Mbappé, Icardi y Di María lo tienen postergado. Óscar Tabárez, aseguran los medios orientales, lo alistará igual pese a los pocos minutos que ha tenido en los últimos meses. Jonathan Rodríguez podría acompañarlo en la delantera. Varios jóvenes uruguayos se han afirmado en el exterior, caso Valverde (Real Madrid), Bentancur (Juventus), Maxi Gómez (Valencia). Un dilema es el capitán, Godín: no juega en el Inter, y ese es un tema urticante: ¿saldrá el líder? Uruguay arrancará en Montevideo en un partido siempre picante: con Chile, segundo rival de Colombia.



“A la Selección Chilena la perjudicó el estallido social de octubre, no pudo jugar los partidos programados en la última fecha Fifa, viene de un largo parate, a punto tal que Reinaldo Rueda estuvo pensando en renunciar por eso”, cuenta el colega Danilo Díaz. “Del medio hacia atrás no debería tener problemas, Chile, el déficit es adelante, no hay juego ni hay gol. Se depende mucho de Alexis Sánchez, quien fue lesionado mal en el amistoso con Colombia, lo operaron y recién está volviendo a tener algunas participaciones en el Inter. Eduardo Vargas es suplente en México y Nicolás Castillo nunca se consolidó. No hay gol”.



El mero hecho de no haber escándalos ni polémicas hace ver a Argentina como en un paraíso. En efecto, hay una calma chicha en derredor del seleccionado. Ni Scaloni es objetado últimamente. Hay una selección nueva y genera confianza. La afirmación de una veintena de jóvenes en Europa genera cierta tranquilidad. Son Tagliafico, Pezzella, Dybala, De Paul, Ocampos, Paredes, Alario, Lautaro Martínez, Foyth, Lo Celso, más algunos del medio local como Martínez Quarta, Nico Domínguez, Mac Allister. De la anterior generación sólo sobreviven Messi, Agüero y Otamendi.



“Los últimos amistosos de Paraguay generaron expectativa porque se vio tenencia de pelota, históricamente un punto débil de nuestra Selección. Por eso hay aceptación del trabajo de Eduardo Berizzo”, señala Gabriel Cazenave, jefe de Deportes de ABC Color. “No obstante, no cayeron bien unas declaraciones del presidente de la asociación, que Brasil, Argentina y Colombia están arriba de Paraguay y que pelearemos por el cuarto y quinto puesto. Es una verdad tangible, pero dicho por quien debe ser el jefe del operativo no sirve para generar autoestima en una carrera tan complicada”.



¿Cómo se ve a Colombia desde afuera…? En primer lugar, Queiroz es un hombre respetadísimo, pero ahora sentirá en sus carnes la dureza de una Eliminatoria Sudamericana. A la distancia se ve un déficit: los futbolistas colombianos en Europa juegan poco o no viven una actualidad fulgurante. El superávit: luego llegan y se arropan al calor de selección. Revela una mística, y eso es ilusionante.



“Hemos vuelto a lo de antes, Argentina, Brasil y Uruguay arriba, después una franja pareja y Bolivia descartada”, cierra Danilo Díaz. Quién sabe… Esto es fútbol, todo puede suceder.



JORGE BARRAZA

Para EL TIEMPO

