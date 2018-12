Meluk le cuenta… (Regalos goleadores)

Este lunes en la noche es Nochebuena y este martes, Navidad. No es momento para amargarnos porque la Selección Colombia no jugó las fechas Fifa de noviembre y perdió por esa imprevisión –y por estrechísimo margen – la cabeza de serie de la Copa América; ni para criticar el atiborrado y hasta antitécnico calendario de la Liga nuestra del 2019. Después de Reyes hablamos de eso.

Estos son días para encontrarnos en deseos de buenaventura, abrazarnos en logros, esperanzarnos en lo bueno, dar algún regalo...



Los regalos del fútbol son los goles y en Colombia andamos en un momento de goleadores como para abrir la champaña y hacer un bridis por ellos y porque vengan más goles y artilleros.



El de moda es Rafael Santos Borré con goles en la Libertadores y el Mundial de Clubes (River Plate). De Europa lo regresaron porque quizás le estaba haciendo falta ese punto de terminación. 13 goles en 37 partidos esta temporada de cuatro torneos puede que no maravillen a los estadísticos, pero Borré ha tenido un año maravilloso.



No es un detalle menor el que tres colombianos hayan sido los goleadores delas Copas más importantes del área. Wilson Morelo (Santa Fe) y Miguel Ángel Borja (Palmeiras) son los artilleros de la Libertadores, ambos con nueve goles: Morelo los hizo en 10 juegos y Borja, en 12. En la Suramericana el máximo anotador fue un volante de armado moderno, de esos que llamas ‘media punta’: Nicolás Benedetti (Cali), con 5 dianas en 8 partidos. A eso se le suma que Carlos Bacca, con 53 goles en 107 partidos, superó los tantos marcados por Falcao en la Liga de España (52 en 68 juegos), o que Duván Zapata logró, por primera vez en su carrera, anotar en cuatro partidos seguidos en Italia (seis goles en siete tiros). Imposible no mencionar los 17 goles en 31 juegos de Alfredo Morelos en Escocia (Rangers). Y, bueno: Falcao lleva 13 en el año, con el que hizo en el Mundial, y James, 9. Han jugado poco.



Como si cantará con Héctor Lavoe y Willie Colón: Ya llega la Navidad y a todos alegrarán los goleadores cantando aires de felicidad (¡je, je!). Y para todos ustedes mis deseos de una Nochebuena en paz y una Navidad florecida y muy bonita.



Meluk le cuenta



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta