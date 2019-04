Meluk le cuenta... (Cero pollitos, cero huevitos)

La Selección Colombia Sub-17 de fútbol no pudo ganar ni un punto en el Suramericano y sufrió la más terrible de las derrotas jamás vista en esta tierra en los equipos de menores. Cero pollitos, cero huevitos. Nunca había pasado esto. Ni siquiera con la selección sub-20 de 1974, que tampoco pudo subir puntos a la tabla, no obstante haber derrotado a Venezuela 2-0: perdió el juego por una demanda de mala inscripción de un jugador.

Repito: nunca había pasado esto de ir al torneo y no sacar ni un mísero empate. Pues bien: la sub-17, dirigida por Héctor Cárdenas, exentrenador del Deportivo Cali de grandes, acaba de ganarse un lugar en la historia de nuestro fútbol por su terrible campaña.



El grupo que le tocó bien podía provocar un infarto con solo mencionarlo (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), pero el resultado bien sirve para que los patrioteros que calientan el agrande del fútbol nacional exigiendo títulos y más títulos metan la cabeza en agua fría.



Uruguay, Paraguay, Argentina (los clasificados) y Brasil lograron 7 puntos; se hicieron daño entre ellos. Colombia resultó ser una Bolivia, la colera también sin puntos del otro grupo. Es un momento para reflexionar, para tomar conciencia, sin dramas, ni insultos ni recurriendo a las explicaciones fáciles de siempre.



Ojo que la sub-20, la que dirige Arturo Reyes, clasificó ‘de arepa’ al Mundial de Polonia.

Desde el jueves pasado, cuando los pelaos perdieron contra Brasil y confirmaron su eliminación, empresarios, familiares y colegas contaron, mientras sembraban la cizaña como siempre ocurre en estos casos, que no se convocó a los mejores y que se seleccionó por amiguismos, estatura y peso; que no hubo preparación adecuada y que se debe poner la norma sub-20 en la Liga que, como se sabe, no es más que facilismo y no garantiza nada.



Lo preocupante es que, a sabiendas de que aún son pelaos, que están chiquitos y tienen toda la vida por delante, en eso dos equipos no se vio uno que pinte para crac crac, un talentoso de verdad, uno que ilusione en serio, ni un goleador. Y, también sin mayor creatividad, se termina pensando que los entrenadores están más preocupados en que los muchachos armen la figurita táctica, que tengan la pelota por el simple hecho de tenerla sin entender que el juego se gana en los arcos. Equipos maniatados y sin talento ni goleadores.



Tomemos aire: la arepa de la juvenil, la vergüenza de la prejuvenil, la eliminación de Nacional y DIM de la Libertadores por Libertad y Palestino, mientras que Junior y Tolima ahí van patinando; el nocaut del Caldas en la Suramericana... ¡Hasta la primera derrota de Carlos Queiroz en toda su vida contra Corea del Sur! Mal momento. Más con ese penoso cero pollitos, cero huevitos de la sub-17 y su dosis de realidad.



P. D. Si Hernán Darío Herrera hubiera perdido el sábado con Pasto, ya lo hubieran echado de Nacional. Autuori, por ahora, también es cero pollitos, cero huevitos.



Meluk le cuenta...



GABRIEL MELUK

Editor de Deportes

En Twitter: @MelukLeCuenta