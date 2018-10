Meluk le cuenta... (Casemiro lo dijo todo)

Lo que mal empieza mal termina. Julen Lopetegui llegó al Real Madrid con escándalo: lo echaron de la Selección de España por negociar a lo oscuro con Florentino Pérez su paso al Real, y la dejó sin cabeza en la víspera del Mundial de Rusia. Este lunes tendrá otra casi segura despedida, ahora por el propio Florentino, del Madrid, al que deja como pollo sin cabeza en la Liga, al perder humillado 5-1 con el Barcelona en el Camp Nou y sin Messi. Tremenda bofetada.

¿Cómo explicar la caída libre del Madrid del tricampeonato consecutivo de la Champions al estar a solo seis puntos de la zona de decenso? El lugar común cae en la salida de Cristiano Ronaldo, el cinco veces Balón de Oro, para muchos el mejor futbolista del planeta, el superartillero de 450 goles en nueve años. Se fueron 50 goles por temporada. Un dato demoledor.



El lugar común también está en la ida de Zinedine Zidane, el entrenador que se fue quizás sabiendo que su plantilla estaba a punto de perder el brillo y colapsar con o sin Cristiano. Zidane fue un megacrac cuya principal virtud como técnico es saberse futbolista. Es uno más, y por eso entiende y potencia. A Florentino Pérez, el presidente del Madrid, ahora sí lo recuerdan y maldicen por no reemplazar a Cristiano y sonsacar a Lopetegui. Y eso que tienen a Luca Modric, el mejor jugador del Mundial, de la Uefa y de la Fifa... Digo, ¿no?



Pero la mejor explicación, la más honesta y natural, la dio Casemiro, el volante brasileño: “La temporada está siendo un desastre. Estamos jugando todos muy mal, todos. La imagen que hemos dado es la imagen de la temporada. No estamos bien, el resultado, el 5-1, es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador: somos los jugadores los que damos la cara en el campo”.



Una confesión que si se junta con la llegada cantada del ‘pacificador’ italiano Antonio Conte al banquillo blanco responde todas las dudas. La plantilla, los jugadores, los superastros del Madrid aflojaron.



En contravía, el capitán Sergio Ramos salió al corte: “Es una situación muy jodida para el vestuario (...) Cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno opinar de esa manera. Hay que mantener la calma, no hay que señalar a nadie. Saber que todos podemos dar un poquito más, y, a veces, la culpa es también de los jugadores”.



Y de remate, sobre la mano dura de Conte, afirmó: “El respeto se gana, no se impone. Ni un nombre ni otro. Hemos ganado todo con entrenadores que ya conocéis: al final, la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un

entrenador”.



Eso es todo. Ramos lo dijo todo. En un camerino tan ‘brillante’ como el del Madrid, “al final, la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador”.



En el fútbol, como en la vida, hay golpes de realidad indiscutibles. como este 5-1. Y la verdad del juego está en los futbolistas, en esos que se llevan sus 50 goles por año en la maleta, en esos que necesitan un técnico que los sepa llevar, que los entienda (¡como Zidane!) y no que sepan montones de teoría.



Lo que mal empieza mal termina y Casemiro lo dijo todo...





Gabriel Meluk

Editor de Deportes

En twitter: @MelukLeCuenta